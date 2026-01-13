قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار في البحيرة

حماة تحصين سعار الكلاب بالبحيرة
حماة تحصين سعار الكلاب بالبحيرة
ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة فورية لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بالإضافة إلى البدء في تعقيم عدد آخر من الكلاب للحد من ظاهرة انتشارها والحفاظ على التوازن البيئي.

 وأجرت مديرية الطب البيطري التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة ميدانية بشوارع المدينة، لتطعيم عدد كبير من الكلاب وفقًا للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، في إطار الحرص على حماية الصحة العامة للمواطنين وضمان بيئة آمنة لهم، وخلال جولتها الميدانية اليوم بمركز ومدينة رشيد.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لتكثيف جهود الوقاية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

