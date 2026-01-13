حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة فورية لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بالإضافة إلى البدء في تعقيم عدد آخر من الكلاب للحد من ظاهرة انتشارها والحفاظ على التوازن البيئي.

وأجرت مديرية الطب البيطري التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة ميدانية بشوارع المدينة، لتطعيم عدد كبير من الكلاب وفقًا للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، في إطار الحرص على حماية الصحة العامة للمواطنين وضمان بيئة آمنة لهم، وخلال جولتها الميدانية اليوم بمركز ومدينة رشيد.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لتكثيف جهود الوقاية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.