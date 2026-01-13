بدءاً من 18 يناير.. حملة موسعة لمكافحة القوارض وحماية القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لتحقيق إستدامة الإنتاج الزراعي، وحماية المحاصيل من الآفات الزراعية، وفي مقدمتها القوارض التي تشكل تهديداً مباشراً لجودة وكميات المحاصيل، خاصة محصول القمح بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

تُطلق مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع مديرتي الإصلاح الزراعي والصحة والسكان حملة "مكافحة القوارض لحماية محصول القمح من الآفات موسم 2026" بجميع مدن ومراكز المحافظة، بدءاً من 18 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2026.

وتشمل الحملة إستخدام أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة في مكافحة القوارض، مع التركيز على التوعية والإرشاد للمزارعين حول الإستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، بما يضمن حماية المحصول وتحقيق أفضل النتائج بأقل تأثير بيئي.

كما توفر الحملة جميع المستلزمات اللازمة للمكافحة من مبيدات ومضادات التسمم، بالوحدات الصحية والبيطرية، لتأمين عملية التطبيق الفعّال وتقليل الأضرار الناتجة عن القوارض، وتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة.

هذا وتؤكد الدكتورة/ جاكلين عازر على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة، مشددةً على ضرورة تكثيف برامج التوعية لزيادة مشاركة المزارعين بفعالية، مشيرةً أن هذه الحملة تمثل خطوة هامة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.