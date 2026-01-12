دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل محل عطارة بأبو المطامير بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل محل عطارة بمركز أبو المطامير، دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بنشوب حريق داخل محل عطارة بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاثة طوابق، أمام موقف الاتوبيس، بذات المركز.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة، ولم يسفر عن إصابات.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.