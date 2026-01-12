استجابة فورية لتوجيهات محافظ البحيرة .. تطهير ترعة الإشرافية بإفلاقة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التطهير الفوري لترعة الإشرافية بإفلاقة و رفع كافة المخلفات، حفاظًا على سلامة المجاري المائية، ومنع التلوث، وتحسين مستوى البيئة والصحة العامة، مع مراجعة كافة الترع والمصارف وتطهيرها والبدء فى رفع اي تراكمات على جانبيها.

وعلى الفور وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات وكافة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تطهير الترعة ورفع نواتج التطهير هلى جانبيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الاستمرار في أعمال التطهير والمتابعة الدورية، وعدم السماح بتراكم المخلفات مجددًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية، وحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.