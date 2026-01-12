القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان أحدهما يحمل عصا خشبية بالتعدى بالسب على إحدى السيدات بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شخصين الظاهران بمقطع الفيديو لقيامهما بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهم حول الجيرة، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما "العصا الخشبية" الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

