عصا خشبية تشعل خلاف الجيرة.. حكاية التعدي على سيدة أبو المطامير بالبحيرة

في أحد شوارع مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لم تكن السيدة تتوقع أن خلافات الجيرة البسيطة ستتحول إلى مشهد تهديد وإهانة يوثق بكاميرا هاتف وينتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة بمشاحنات متكررة بين الجيران، تراكمت بمرور الوقت حتى انفجرت في يوم 5 من الشهر الجاري، عندما فوجئت ربة المنزل بشخصين يقفان أمامها، أحدهما يمسك عصا خشبية، ويوجهان لها ألفاظًا جارحة وسبابًا علنيًا، في مشهد أثار الخوف والذعر داخلها.

لم تملك السيدة سوى الصمت لحظتها، لكن هاتف أحد المارة كان شاهدًا على الواقعة، حيث التقط مقطع فيديو يوثق لحظات التعدي، قبل أن يجد طريقه سريعًا إلى منصات التواصل الاجتماعي.

لم تتأخر الأجهزة الأمنية في التحرك، بمجرد رصد الفيديو، بدأت التحريات لكشف هوية المتهمين، وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود لخلافات جيرة قديمة، وتلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا رسميًا من المجني عليها تؤكد فيه تعرضها للسب والتهديد.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، كما عثر بحوزة أحدهما على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، والتي ظهرت بوضوح في الفيديو المتداول.

وأمام رجال المباحث، أقر المتهمان بما ارتكباه، معترفين بأن الخلاف خرج عن السيطرة، لينتهي الأمر داخل ديوان الشرطة بدلًا من ساحة الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.