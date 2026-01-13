قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على المخابز والأسواق

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حملة رقابية مفاجئة على عدد من المخابز والأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع بمدينة رشيد، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط التموينية، ورصد المخالفات بشكل مباشر، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة رشيد، ومدير مديرية التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرًا تموينيًا متنوعًا، عبارة عن عدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، واستخدام النشاط في غير الغرض المخصص، وإدارة مخابز دون ترخيص.

فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط كميات من معجون الطماطم وجبن الموزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال جولتها، فاجأت محافظ البحيرة أحد المخابز البلدية بشارع دهليز الملك بمدينة رشيد، وتفقدت مراحل الإنتاج، وراجعت الأوزان المقررة، وتابعت توافر الدقيق وصرف الحصص المقررة، إلى جانب مستوى النظافة داخل المخبز.

وأسفر ذلك عن تحرير محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تصرف في 2 شيكارة دقيق مدعم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، خلال الجولة، استمرار الحملات المفاجئة بجميع مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس قوتهم اليومي.

