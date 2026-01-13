قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

البحيرة : رفع 585 إشغالا وتحرير 17 محضرا فى حملة مرافق مكبرة

ساندي رضا

اكدت جاكلين عازر محافظ البحيرة، المتابعة المستمرة والتصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بشن حملة مكبرة استهدفت عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع 585 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 17 محضرًا للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت محافظ البحيرة ، أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق العام، وضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حق المواطن في شارع منظم وآمن.

البحيرة رفع الإشغالات حملة مكبرة محافظ البحيرة

