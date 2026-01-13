قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

البحيرة.. انطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الغلالبة بدمنهور

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتكثيف القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

حيث قامت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الغلالبة بمركز دمنهور، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يناير ، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

وتشمل القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مع إتاحة تلقي الخدمة للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي، وللأطفال بشهادة الميلاد.

وأكدت محافظ البحيرة أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشددة على استمرار تنفيذها بشكل دوري بمختلف المراكز والقرى، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها، ومناشدة أهالي قرية الغلالبة والقرى المجاورة بسرعة التوجه والاستفادة من الخدمات المقدمة.

