البحيرة.. انطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الغلالبة بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتكثيف القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

حيث قامت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الغلالبة بمركز دمنهور، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يناير ، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

وتشمل القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مع إتاحة تلقي الخدمة للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي، وللأطفال بشهادة الميلاد.

وأكدت محافظ البحيرة أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشددة على استمرار تنفيذها بشكل دوري بمختلف المراكز والقرى، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها، ومناشدة أهالي قرية الغلالبة والقرى المجاورة بسرعة التوجه والاستفادة من الخدمات المقدمة.