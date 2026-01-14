بعد نجاح مسلسل لعبة وقلبت جد.. دنيا المصري: ساعدني في تقوية علاقتي ببنتي |خاص

أعربت الفنانة دنيا المصرى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال مشاركتها في مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، الذي يُعرض حاليًا وحقق صدى واسعًا، حيث تصدّر تريند منصة «X» منذ انطلاق عرضه.

وقالت دنيا المصري، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن كواليس مسلسل «لعبة وقلبت بجد» تُعد من أفضل الكواليس التي شهدتها، من حيث الأجواء والتعاون بين النجوم، والمجهود الكبير الذي بذله مخرج العمل حاتم متولي، مشيرة إلى أن دورها يحمل مفاجأة قوية خلال الحلقات المقبلة.

وأضافت دنيا المصري أن تجسيدها لدور أم ساعدها بشكل كبير على فهم ابنتها في الواقع بصورة أفضل، وكيفية التعامل مع مشاعرها وتفكيرها بشكل أكثر عقلانية، خاصة أنها في سن المراهقة.

وعن مشاركتها في ماراثون دراما رمضان، أوضحت دنيا المصري أنها تمر حاليًا بفترة راحة، وعلى الرغم من عرض العديد من الأعمال عليها، فإنها تفضل الاختيار بعناية شديدة، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل «لعبة وقلبت بجد».

أبطال مسلسل «لعبة وقلبت بجد»

ويشارك في بطولة مسلسل «لعبة وقلبت بجد» كل من أحمد زاهر، ورحمة أحمد، وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، إلى جانب مجموعة من النجوم، والعمل من إخراج حاتم متولي.