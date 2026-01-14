قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاح مسلسل لعبة وقلبت جد.. دنيا المصري: ساعدني في تقوية علاقتي ببنتي |خاص

دنيا المصري
دنيا المصري
تقى الجيزاوي

 أعربت الفنانة دنيا المصرى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال مشاركتها في مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، الذي يُعرض حاليًا وحقق صدى واسعًا، حيث تصدّر تريند منصة «X» منذ انطلاق عرضه.

وقالت دنيا المصري، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن كواليس مسلسل «لعبة وقلبت بجد» تُعد من أفضل الكواليس التي شهدتها، من حيث الأجواء والتعاون بين النجوم، والمجهود الكبير الذي بذله مخرج العمل حاتم متولي، مشيرة إلى أن دورها يحمل مفاجأة قوية خلال الحلقات المقبلة.

وأضافت دنيا المصري أن تجسيدها لدور أم ساعدها بشكل كبير على فهم ابنتها في الواقع بصورة أفضل، وكيفية التعامل مع مشاعرها وتفكيرها بشكل أكثر عقلانية، خاصة أنها في سن المراهقة.

وعن مشاركتها في ماراثون دراما رمضان، أوضحت دنيا المصري أنها تمر حاليًا بفترة راحة، وعلى الرغم من عرض العديد من الأعمال عليها، فإنها تفضل الاختيار بعناية شديدة، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل «لعبة وقلبت بجد».

أبطال مسلسل «لعبة وقلبت بجد»

ويشارك في بطولة مسلسل «لعبة وقلبت بجد» كل من أحمد زاهر، ورحمة أحمد، وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، إلى جانب مجموعة من النجوم، والعمل من إخراج حاتم متولي.

مسلسل “لعبة وقلبت بجد” دنيا المصري أعمال دنيا المصري أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد