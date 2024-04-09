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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس مسلسل "حق عرب"..

دنيا المصري لـ"صدى البلد": وفاء عامر ضربتني بالقلم.. وأعدنا التصوير 7 مرات

صدى البلد

كشفت الفنانة دنيا المصري، كواليس مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ونال إعجاب الجمهور بسبب قصته المختلفة.


وتحدثت دنيا عن كواليس مشهد صفع وفاءعامر لها بـالقلم، إذ قالت إنه كان مشهدًا حقيقيًا، بل وتم تصويره 7 مرات، بسبب رفض وفاء في البداية صفع دنيا على وجهها، حتى وافقت في النهاية بعد 7 مرات من المحاولات .

استطردت دنيا في تصريحاتها لـ “صدى البلد”، عن المشهد «وفاء عامر ضربتني بجد، وأنا كنت عايزاها تضربني بجد عشان المشهد، يكون شكله طبيعي، وهي في البداية مكانتش عايزة تضربني بجد عشان كدا أعدنا تصوير المشهد 7 مرات وفي المرة السابعة وافق المخرج على أدائي وأدائها.

وتابعت "المشهد كان مُتعبا جدًا، ورشيت مياه على العوضي بجد في الـ7 مرات، وبعد المشهد كنت حاسة إني مش عارفة أسمع، ولما كسرت الكوباية مسمعتش صوتها، بس الحمد لله إنه شكله كان طبيعي قدام الكاميرا".

مسلسل حق عرب هو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يسعى طوال أحداث المسلسل للهروب من ماضيه المرير، لكن الماضي دائمًا ما يطارده ويضطر لمواجهته. المسلسل بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وأحمد صيام، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

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IMG_20240409_160220
IMG_20240409_160220
189538-دنيا-المصرى-فى-حق-عرب
189538-دنيا-المصرى-فى-حق-عرب
أحمد العوضى الفنانة دنيا المصري الفنان احمد العوضي دنيا المصري مسلسل حق عرب محمود حمدان

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