بايرن ميونخ يهزم كولن 3-1 في الدوري الإلماني

أكتسح بايرن ميونخ نظيره كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد رين إينيرجي ستاديون في الجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإلمانى.

وأفتتح كولن التهديف في الدقيقة 41، عن طريق لينتون ماينا، وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل في الدقيقة 45+5، عن طريق سيرج نابري.

وأضاف بايرن ميونخ الهدف الثاني في الدقيقة 71، عن طريق مين جاي كيم ،وعزز بايرن ميونخ النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 84، عن طريق ينارت كارل.

وبهذه النتيجة ينفرد بايرن ميونخ بصدارة الدوري برصيد 47 نقطة ،وتجمد كولن فى المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.