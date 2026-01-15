قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

كريم عاطف

نجح معهد NATS الياباني في خطف أنظار زوار صالون سيارات طوكيو هذا العام، بعدما قدم مجموعة من المشاريع الطلابية التي أعادت التأكيد على روح الابتكار المتجذرة في ثقافة التعديل اليابانية، ورغم بروز عدد من الأفكار اللافتة، برز مشروع غير متوقع جمع بين الجرأة والطرافة، وهو أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا في العالم.

السيارة تويوتا GR سوبرا ليست مجرد عرض استعراضي، بل مشروع متكامل بني على قاعدة دايهاتسو كوبن، إحدى سيارات فئة الـ Kei الشهيرة في اليابان، ورغم أبعادها الصغيرة، نجح الطلاب في نقل ملامح سوبرا الرياضية بوضوح، ليخرجوا برودستر بلا سقف تحمل شخصية أيقونة الأداء اليابانية في قالب مصغر.

اعتمد الفريق على استخدام عدد من القطع الأصلية المأخوذة من تويوتا GR سوبرا، وهو ما تطلب عمليات قص وتعديل دقيقة لتتناسب مع هيكل كوبن الضيق، أما الأجزاء التي لم يكن من الممكن اقتباسها مباشرة، فجرى تصنيعها يدويا من الفيبرجلاس داخل ورش المعهد، في تجربة عملية تعكس مستوى احترافيا لافتا.

تحمل السيارة مصابيح أمامية وخلفية أصلية من سوبرا، إلى جانب أكصدامات معاد تصميمها، مع حزمة هيكل رياضية تشمل سبليتر أمامي، غطاء محرك بفتحات تهوية، رفارف أعرض، جوانب جانبية، وديفيوزر خلفي مع جناح مدمج. ومن هيكل كوبن الأصلي، لم يتبق سوى الأبواب والمرايا والزجاج الأمامي والسقف القابل للإزالة.

الطلاء الخارجي جاء جريئا برسومات مستوحاة من سوبرا الشهيرة في سلسلة Fast & Furious، بينما تعكس المقصورة الداخلية طابعا رياضيا خالصا عبر مقاعد Bride، ومقود Sparco، ونظام صوتي احترافي.

ميكانيكيا، احتفظ المشروع بمحرك كوبن الأصلي ثلاثي الأسطوانات سعة 658 سي سي بشاحن توربيني، يولد 63 حصانا و92 نيوتن.متر، مع عادم رياضي يمنح السيارة صوتا أكثر حدة، في تجسيد ذكي لفلسفة الأداء المرح بتكاليف وتشغيل منخفضين.

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

بريطانيا

بريطانيا تغلق سفارتها مؤقتا في طهران

دونالد ترامب

ترامب: إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا

أرشيفية

بسبب التوترات في إيران.. إعلام عبري: فتح ملاجئ إضافية في مدينة بئر السبع المحتلة

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

