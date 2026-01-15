تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

نجح معهد NATS الياباني في خطف أنظار زوار صالون سيارات طوكيو هذا العام، بعدما قدم مجموعة من المشاريع الطلابية التي أعادت التأكيد على روح الابتكار المتجذرة في ثقافة التعديل اليابانية، ورغم بروز عدد من الأفكار اللافتة، برز مشروع غير متوقع جمع بين الجرأة والطرافة، وهو أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا في العالم.

السيارة تويوتا GR سوبرا ليست مجرد عرض استعراضي، بل مشروع متكامل بني على قاعدة دايهاتسو كوبن، إحدى سيارات فئة الـ Kei الشهيرة في اليابان، ورغم أبعادها الصغيرة، نجح الطلاب في نقل ملامح سوبرا الرياضية بوضوح، ليخرجوا برودستر بلا سقف تحمل شخصية أيقونة الأداء اليابانية في قالب مصغر.

اعتمد الفريق على استخدام عدد من القطع الأصلية المأخوذة من تويوتا GR سوبرا، وهو ما تطلب عمليات قص وتعديل دقيقة لتتناسب مع هيكل كوبن الضيق، أما الأجزاء التي لم يكن من الممكن اقتباسها مباشرة، فجرى تصنيعها يدويا من الفيبرجلاس داخل ورش المعهد، في تجربة عملية تعكس مستوى احترافيا لافتا.

تحمل السيارة مصابيح أمامية وخلفية أصلية من سوبرا، إلى جانب أكصدامات معاد تصميمها، مع حزمة هيكل رياضية تشمل سبليتر أمامي، غطاء محرك بفتحات تهوية، رفارف أعرض، جوانب جانبية، وديفيوزر خلفي مع جناح مدمج. ومن هيكل كوبن الأصلي، لم يتبق سوى الأبواب والمرايا والزجاج الأمامي والسقف القابل للإزالة.

الطلاء الخارجي جاء جريئا برسومات مستوحاة من سوبرا الشهيرة في سلسلة Fast & Furious، بينما تعكس المقصورة الداخلية طابعا رياضيا خالصا عبر مقاعد Bride، ومقود Sparco، ونظام صوتي احترافي.

ميكانيكيا، احتفظ المشروع بمحرك كوبن الأصلي ثلاثي الأسطوانات سعة 658 سي سي بشاحن توربيني، يولد 63 حصانا و92 نيوتن.متر، مع عادم رياضي يمنح السيارة صوتا أكثر حدة، في تجسيد ذكي لفلسفة الأداء المرح بتكاليف وتشغيل منخفضين.