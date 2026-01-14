النائبة هايدي المغازي: البرلمان شريك أساسي في دعم حقوق المصريين بالخارج وحماية مصالحهم

أكدت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، أن اختيارها لهذا المنصب يمثل مسؤولية وطنية كبرى في مرحلة دقيقة تشهد فيها الساحة الإقليمية والدولية تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، مشددة على أن اللجنة ستتحرك كذراع برلمانية داعمة لجهود الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الخارجية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

وقالت "المغازي"، في أول تصريح لها عقب فوزها بمنصب الوكالة، إن لجنة العلاقات الخارجية ستكون خلال الفترة المقبلة في قلب متابعة كل ما يتعلق بملف السياسة الخارجية المصرية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الأطر الإقليمية والدولية، مؤكدة أن البرلمان لن يكون مجرد متابع، بل شريكًا فاعلًا في دعم رؤية الدولة وتعزيز حضور مصر على الساحة الدولية.

وأضافت، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الحساسية، في ظل استمرار الصراعات وعدم الاستقرار في عدد من الدول، إلى جانب تعقيدات المشهد الإقليمي المرتبط بملفات الطاقة، والأمن المائي، والهجرة، والإرهاب، فضلًا عن التداعيات المباشرة للتوترات الدولية الكبرى على الاقتصادات والأسواق العالمية، وهو ما يفرض على مصر تحركًا دبلوماسيًا نشطًا ومتوازنًا في آن واحد.

وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن اللجنة ستعمل على متابعة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة في هذا الإطار، من خلال مناقشات دورية، واستدعاء الرؤى والخبرات، والتنسيق المستمر بما يضمن توافق الأداء الدبلوماسي مع الأولويات الوطنية والمصالح العليا للدولة المصرية.

وأكدت النائبة هايدي المغازي، أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها أحد الأدوات المهمة في دعم السياسة الخارجية، وفتح قنوات تواصل مع برلمانات الدول المختلفة، وتوضيح المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز صورة مصر كدولة راسخة تدافع عن الاستقرار والسلام.

كما شددت على أهمية متابعة أوضاع المصريين في الخارج على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على دعم حقوقهم وحماية مصالحهم، وتعزيز التواصل معهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية المصرية، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم في تعزيز صورة مصر ومصالحها في الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعن حزب العدل، على أن لجنة العلاقات الخارجية ستظل حريصة كل الحرص على متابعة هذا الملف الحيوي بدقة وشفافية، والعمل على أن يكون البرلمان صوتًا داعمًا للدولة المصرية في مواجهة تحديات عالم مضطرب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في محيطها العربي والدولي.