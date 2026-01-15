هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

تتجه شركة هوندا اليابانية إلى تحديث هويتها البصرية في خطوة هادئة لكنها تحمل دلالات استراتيجية واضحة، بالتوازي مع توسعها الكبير في عالم السيارات الكهربائية والهجينة.

وأعلنت الشركة رسميا عن اعتماد شعار جديد معاد تصميمه، سيبدأ ظهوره تدريجيا على طرازاتها الكهربائية بالكامل والهجينة، قبل تعميمه لاحقا على بقية أنشطة قطاع السيارات.

شعار هوندا الجديد يحافظ على حرف H الشهير، لكنه يأتي بتصميم أكثر بساطة ومن دون الإطار الخارجي التقليدي، بما يعكس لغة تصميم عصرية تتماشى مع المرحلة المقبلة من عمر العلامة، ووفقا لهوندا سيبدأ استخدام الشعار على سيارات الإنتاج اعتبارا من عام 2027، مع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية والهجينة.

الظهور الأول للشعار كان على سيارات سلسلة 0 الاختبارية التي كشف عنها مطلع عام 2024، أما أول طراز إنتاجي سيحمله فهو 0 SUV، المقرر تصنيعه في ولاية أوهايو الأمريكية، بعد أن كان مخططا لإطلاقه في 2026، ليصبح 2027 هو الموعد المؤكد لبداية اعتماد الشعار الجديد فعليا.

وسيتبع هذا الطراز نسخة 0 صالون القريبة منه تقنيا، والتي ستحصل أيضا على شعار مضاء، في حين تعمل هوندا على تطوير طراز ثالث أصغر حجما باسم 0 Alpha SUV، موجه للأسواق العالمية مع تركيز خاص على اليابان والهند.

ولا يقتصر التغيير على السيارات الكهربائية فقط، إذ أكدت هوندا أن الشعار الجديد سيعتمد أيضا على مجموعة واسعة من السيارات الهجينة المقبلة، وخلال الفترة من 2027 إلى 2031، تخطط الشركة لإطلاق 13 طرازا هجينا جديدا مزودا بنسخة مطورة من نظام e:HEV، توفر كفاءة أعلى وأداء أقوى وتكاملا أفضل بين المكونات.

قد تكون سيارة بريليود كوبيه من آخر الطرازات التي تحمل الشعار الحالي، ما لم يتم تحديثها لاحقا ضمن دورات التجديد.

يذكر أن شعار هوندا رافق العلامة منذ عام 1963، وشهد تحديثات بارزة أعوام 1969 و1981 و1991 و2001، أما الشعار الجديد، المستوحى من صورة يدين ممدودتين، فترى فيه هوندا رمزا لما تسميه “التأسيس الثاني” للعلامة، مع إعادة رسم ملامح مستقبلها في عصر التحول الكهربائي.