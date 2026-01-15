قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
كريم عاطف

تتجه شركة هوندا اليابانية إلى تحديث هويتها البصرية في خطوة هادئة لكنها تحمل دلالات استراتيجية واضحة، بالتوازي مع توسعها الكبير في عالم السيارات الكهربائية والهجينة.

 وأعلنت الشركة رسميا عن اعتماد شعار جديد معاد تصميمه، سيبدأ ظهوره تدريجيا على طرازاتها الكهربائية بالكامل والهجينة، قبل تعميمه لاحقا على بقية أنشطة قطاع السيارات.

شعار هوندا الجديد يحافظ على حرف H الشهير، لكنه يأتي بتصميم أكثر بساطة ومن دون الإطار الخارجي التقليدي، بما يعكس لغة تصميم عصرية تتماشى مع المرحلة المقبلة من عمر العلامة، ووفقا لهوندا سيبدأ استخدام الشعار على سيارات الإنتاج اعتبارا من عام 2027، مع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية والهجينة.

الظهور الأول للشعار كان على سيارات سلسلة 0 الاختبارية التي كشف عنها مطلع عام 2024، أما أول طراز إنتاجي سيحمله فهو 0 SUV، المقرر تصنيعه في ولاية أوهايو الأمريكية، بعد أن كان مخططا لإطلاقه في 2026، ليصبح 2027 هو الموعد المؤكد لبداية اعتماد الشعار الجديد فعليا.

وسيتبع هذا الطراز نسخة 0 صالون القريبة منه تقنيا، والتي ستحصل أيضا على شعار مضاء، في حين تعمل هوندا على تطوير طراز ثالث أصغر حجما باسم 0 Alpha SUV، موجه للأسواق العالمية مع تركيز خاص على اليابان والهند.

ولا يقتصر التغيير على السيارات الكهربائية فقط، إذ أكدت هوندا أن الشعار الجديد سيعتمد أيضا على مجموعة واسعة من السيارات الهجينة المقبلة، وخلال الفترة من 2027 إلى 2031، تخطط الشركة لإطلاق 13 طرازا هجينا جديدا مزودا بنسخة مطورة من نظام e:HEV، توفر كفاءة أعلى وأداء أقوى وتكاملا أفضل بين المكونات.

 قد تكون سيارة بريليود كوبيه من آخر الطرازات التي تحمل الشعار الحالي، ما لم يتم تحديثها لاحقا ضمن دورات التجديد.

يذكر أن شعار هوندا رافق العلامة منذ عام 1963، وشهد تحديثات بارزة أعوام 1969 و1981 و1991 و2001، أما الشعار الجديد، المستوحى من صورة يدين ممدودتين، فترى فيه هوندا رمزا لما تسميه “التأسيس الثاني” للعلامة، مع إعادة رسم ملامح مستقبلها في عصر التحول الكهربائي.

هوندا اليابانية هوندا السيارات الكهربائية شعار هوندا الجديد شعار هوندا سيارات سلسلة 0

