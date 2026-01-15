مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية

أعلنت مصادر مطلعة أن السلطات الصينية أبلغت شركات محلية بوقف استخدام برمجيات الأمن السيبراني التي تطورها نحو 12 شركة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ووفقا مصدرين تم إطلاعهما على القرار تحدثا إلى وكالة "رويترز"، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق مساعٍ صينية متواصلة لإحلال البدائل المحلية محل التقنيات الغربية، في ظل تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، وسعي الطرفين لفرض الهيمنة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.



وتضم الشركات الأمريكية التي طالها الحظر مزودي برمجيات أمن سيبراني بارزين، من بينهم شركة VMware المملوكة لـ"برودكوم"، و"بالو ألتو نتوركس"، و"فورتينت"، فيما تشمل الشركات الإسرائيلية "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز"، وفقًا للمصادر.

وعقب انتشار الأنباء، تراجعت أسهم "برودكوم" و"بالو ألتو نتوركس" بأكثر من 1% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بينما هبط سهم "فورتينت" بنحو 3%.

ولم يتضح بعد عدد الشركات الصينية التي تلقت الإخطار بوقف استخدام هذه البرمجيات، إلا أن المصادر أشارت إلى أن التعليمات صدرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الصينية أعربت عن قلقها من احتمال قيام هذه البرمجيات بجمع معلومات حساسة أو نقل بيانات سرية إلى خارج البلاد. وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى وقت نشر الخبر عن هيئة الفضاء السيبراني الصينية أو وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.