الصين: إنتاج السيارات ومبيعاتها تجاوزت 34 مليون وحدة خلال عام 2025

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات اليوم (الأربعاء) أن كلا من إنتاج السيارات ومبيعاتها في الصين تجاوز 34 مليون وحدة العام الماضي، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا.

وقالت البيانات الصادرة عن الجمعية إن إجمالي إنتاج السيارات بلغ 34.531 مليون وحدة في عام 2025، بزيادة نسبتها 10.4%مقارنة بمستوى إنتاج السيارات في عام 2024، وفي الوقت ذاته ارتفعت مبيعات السيارات في عام 2025 بنسبة 9.4 % مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 34.4 مليون وحدة.

وأشارت الجمعية إلى أن إنتاج ومبيعات السيارات في الصين ظلا في المرتبة الأولى عالميا لمدة 17 عاما على التوالي. وبالتوازي مع ذلك، ظل كل من إنتاج ومبيعات السيارات أعلى من 30 مليون وحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

نمو قطاع سيارات الطاقة الجديدة

وأضافت الجمعية أن قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين شهد أيضاً نمواً متسارعاً خلال عام 2025، إذ بلغ الإنتاج 16.626 مليون وحدة، وبلغت المبيعات 16.49مليون وحدة، ما يمثل زيادة نسبتها 29% في الإنتاج وزيادة نسبتها 28.2% في المبيعات على أساس سنوي، وهذا يعني أيضا أن الصين واصلت في عام 2025 الاحتفاظ بالمركز الأول عالميا في كل من إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة على مدى 11 سنة متتالية.