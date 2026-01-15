الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

أوصت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بتجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى إسرائيل، مؤكدة في بيان رسمي أن هناك خطرا متزايدا من تصاعد التوترات الإقليمية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السفر وعواقب غير متوقعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء إغلاق سفارتها مؤقتًا في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مسؤولة بالحكومة ، في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية :"لقد أغلقنا مؤقتًا السفارة البريطانية في طهران، وسيتم تشغيلها عن بعد حاليًا.

كما تم تحديث قائمة النصائح التي تقدّمها وزارة الخارجية إلى المسافرين".

وبدأت الاضطرابات في إيران في 29 ديسمبر الماضي بعد احتجاجات في الشوارع أثارتها انخفاض حاد في سعر صرف الريال الإيراني، وانتشرت في معظم المدن الكبرى.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري ضد إيران في حال استمرت موجات العنف ضد المتظاهرين.

