طاهر أبو زيد: منتخب مصر ضمن أفضل 4 منتخبات في أفريقيا وهذا إنجاز كبير

علق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، على خسارة منتخب مصر من السنغال والخروج من بطولة أمم أفريقيا .



وقال طاهر أبو زيد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" منتخب مصر قدم كل شيء ونحيي الجهاز الفني واللاعبين ومنتخب مصر قدم بطولة مشرفة ".



وتابع طاهر أبو زيد :" منتخب مصر مصنف الأن ضمن أفضل 4 منتخبات في أفريقيا وهذا إنجاز كبير في ظل الحالة التي تمر بها الكرة المصرية ".

واكمل طاهر أبو زيد :" منتخب مصر قدم كل شيء وقبل البطولة كانت كل التوقعات من الجمهور والمحللين تقول إن منتخب مصر لن يستطيع الاستمرار في البطولة ".

وتابع طاهر أبو زيد :" منتخب مصر قدم أداء متوازن امام كوت ديفوار حاملة اللقب واستطعنا ان نفوز على الأفيال "

وأكمل طاهر أبو زيد :" في مباراة السنغال ظهرت الفوارق الكبيرة بين مصر والسنغال في جودة اللاعبين والمستوى الذي يلعب فيه لاعبي السنغال ".