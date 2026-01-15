جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعليمات بتعزيز الجاهزية الدفاعية في مختلف التشكيلات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الشائعات والتقديرات بشأن هجوم أمريكي متوقع على إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي دافرين، إن المؤسسة العسكرية تتابع التطورات عن كثب، وإن رئيس الأركان يعقد تقييمات مستمرة للوضع، مشددا على أنه “في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية”.



ودعا دافرين الجمهور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية والامتناع عن ترويج الشائعات “التي قد تثير القلق بلا مبرر”، مضيفًا أن الجيش “على أهبة الاستعداد وسيواصل العمل بمسؤولية لحماية أمن المواطنين”.



تداعيات على حركة الطيران



اتعكست التقديرات الميدانية والتحليلات المتداولة حول توقيت الضربة المحتملة سريعا على قطاع الطيران، فقد أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، مساء الأربعاء، تعليق رحلاتها الليلية من وإلى مطار بن جوريون حتى الاثنين المقبل، وتحويل جدولها إلى رحلات نهارية فقط بين 15 و19 يناير الجاري، بهدف السماح لأطقمها بالعودة إلى قواعدها دون المبيت في إسرائيل. وأوضحت الشركة أن الركاب المتأثرين سيتم نقلهم تلقائيًا إلى رحلات بديلة.



من جانبها، قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن حركة الطيران “تسير كالمعتاد”، لكنها دعت المسافرين إلى متابعة مستجدات شركات الطيران تحسبًا لأي تحديث.



مواقف ترامب وتصريحات غامضة حول العمل العسكري



في واشنطن، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وأعلن تلقيه معلومات “من مصدر موثوق” تشير إلى أن طهران أوقفت مخططًا لإعدام متظاهرين إيرانيين معتقلين، وحذر ترامب من أن تنفيذ عمليات إعدام جماعية “سيُقابل بغضب شديد”، دون أن يحسم ما إذا كانت واشنطن قد تراجعت عن خيار العمل العسكري.



وتزامنت تصريحات ترامب مع تقديرات استخباراتية تشير إلى أن الجيش الأمريكي يستعد لعمل في الأيام المقبلة، ومع تحركات طارئة شملت إجلاء قوات من قواعد في الخليج ودعوة رعايا دول غربية لمغادرة إيران.



تضارب في التقديرات حول توقيت الهجوم



وتدور التقارير الدولية حول موعد الضربة المحتملة لم تزل متناقضة؛ فمصادر أوروبية نقلت لرويترز أن الهجوم قد يقع خلال 24 ساعة، بينما أفادت "نيويورك تايمز" بأن الخيارات المطروحة تشمل هجوما سيبرانيا أو ضرب جهاز الأمن الداخلي الإيراني، وقد تستغرق أيامًا، وتوقعت المصادر أن يثير أي تحرك أمريكي ردًا إيرانيًا قويًا.