قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران

رئيس كان الجيش الإسرائيلي
رئيس كان الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعليمات بتعزيز الجاهزية الدفاعية في مختلف التشكيلات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الشائعات والتقديرات بشأن هجوم أمريكي متوقع على إيران

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي دافرين، إن المؤسسة العسكرية تتابع التطورات عن كثب، وإن رئيس الأركان يعقد تقييمات مستمرة للوضع، مشددا على أنه “في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية”.


ودعا دافرين الجمهور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية والامتناع عن ترويج الشائعات “التي قد تثير القلق بلا مبرر”، مضيفًا أن الجيش “على أهبة الاستعداد وسيواصل العمل بمسؤولية لحماية أمن المواطنين”.


تداعيات على حركة الطيران


اتعكست التقديرات الميدانية والتحليلات المتداولة حول توقيت الضربة المحتملة  سريعا على قطاع الطيران، فقد أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، مساء الأربعاء، تعليق رحلاتها الليلية من وإلى مطار بن جوريون حتى الاثنين المقبل، وتحويل جدولها إلى رحلات نهارية فقط بين 15 و19 يناير الجاري، بهدف السماح لأطقمها بالعودة إلى قواعدها دون المبيت في إسرائيل. وأوضحت الشركة أن الركاب المتأثرين سيتم نقلهم تلقائيًا إلى رحلات بديلة.


من جانبها، قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن حركة الطيران “تسير كالمعتاد”، لكنها دعت المسافرين إلى متابعة مستجدات شركات الطيران تحسبًا لأي تحديث.


مواقف ترامب وتصريحات غامضة حول العمل العسكري


في واشنطن، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وأعلن تلقيه معلومات “من مصدر موثوق” تشير إلى أن طهران أوقفت مخططًا لإعدام متظاهرين إيرانيين معتقلين، وحذر ترامب من أن تنفيذ عمليات إعدام جماعية “سيُقابل بغضب شديد”، دون أن يحسم ما إذا كانت واشنطن قد تراجعت عن خيار العمل العسكري.


وتزامنت تصريحات ترامب مع تقديرات استخباراتية تشير إلى أن الجيش الأمريكي يستعد لعمل في الأيام المقبلة، ومع تحركات طارئة شملت إجلاء قوات من قواعد في الخليج ودعوة رعايا دول غربية لمغادرة إيران.


تضارب في التقديرات حول توقيت الهجوم


وتدور  التقارير الدولية حول موعد الضربة المحتملة لم تزل متناقضة؛ فمصادر أوروبية نقلت لرويترز أن الهجوم قد يقع خلال 24 ساعة، بينما أفادت "نيويورك تايمز" بأن الخيارات المطروحة تشمل هجوما سيبرانيا أو ضرب جهاز الأمن الداخلي الإيراني، وقد تستغرق أيامًا، وتوقعت المصادر أن يثير أي تحرك أمريكي ردًا إيرانيًا قويًا.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هجوم أمريكي إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

الواقعة

حادث تصادم .. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بتعدّى رجل شرطة على مواطن بالقاهرة

اسعاف

مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد