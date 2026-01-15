بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

تستعد شركة سايك (SAIC) الصينية لإطلاق طرازها الجديد Z7 تحت العلامة التجارية "شانج جي" (Shangjie)، وهي السيارة التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب تشابهها المذهل مع سيارة بورش تايكان الكهربائية الفاخرة، ولكن بكسر من ثمنها؛ حيث تأتي هذه "الاستنساخة" لتقدم الفخامة والأداء الرياضي بأسعار تبدأ من حوالي 28,000 دولار، مما يضع بورشه في موقف تنافسي صعب داخل السوق الصيني تمامًا.

بورش تايكان بروح صينية

تتبنى سيارة Z7 لغة تصميمية تحاكي سيارة بورش تايكان بشكل لا يمكن إنكاره، بدءاً من الانحناءات الجانبية الانسيابية وصولاً إلى تصميم المصابيح الأمامية بنظام المصفوفة (Matrix)؛ ومع ذلك، حاولت الشركة الصينية إضافة لمساتها الخاصة عبر واجهة أمامية مختلفة قليلاً تضم مصابيح فريدة ونظام "ليدار" (LiDAR) المتطور لدعم تقنيات القيادة الذاتية.

هذا التشابه البصري يجعل السيارة تبدو كأنها سيارة خارقة ولكن بتكلفة اقتصادية ملحوظة فعليًا.

مفاجأة نسخة "الواجن" تحت الاختبار

لم تكتفِ سايك بنسخة السيدان فقط، بل بدأت بالفعل في اختبار نسخة "إستيت" أو واجن (Estate/Wagon) من طراز Z7، وهي النسخة التي تشبه إلى حد كبير سيارة "بورش تايكان توريزمو"؛ وتستهدف هذه النسخة العائلات التي تبحث عن مساحات تخزين أكبر وتصميم رياضي ممتد.

وبظهور هذه النسخة في مراحل الاختبار النهائية في الصين، يبدو أن سايك عازمة على تقديم بديل كامل وشامل لكل طرازات تايكان بأسعار لا تقبل المنافسة جذريًا.

سعر سيارة Z7 شبيهة بورش تايكان

تكمن القوة الضاربة لسيارة Z7 في سعرها الذي يقدر بحوالي 28,000 دولار (ما يعادل تقريباً 1.3 مليون جنيه مصري أو 105 ألف ريال سعودي)، وهو سعر يمثل أقل من ثلث ثمن سيارة بورش تايكان الأصلية؛ ورغم هذا السعر المنخفض.

فمن المتوقع أن تزود السيارة ببطاريات متطورة توفر مدى قيادة طويل وتقنيات شحن سريع، مما يجعلها خيارًا مغريًا للمستهلكين الذين يرغبون في المظهر الفاخر دون دفع مبالغ طائلة برمجيًا وتقنيًا.

موقف بورش وتحديات الملكية الفكرية

تطرح هذه السيارة تساؤلات قانونية حول حقوق الملكية الفكرية، حيث إن التشابه في الهيكل الخارجي والخطوط العريضة واضح للعيان؛ ومع ذلك، غالبًا ما تنجح الشركات الصينية في إجراء تعديلات طفيفة في التصميم تجعل من الصعب ملاحقتها قانونيًا دوليًا.

وبغض النظر عن موقف بورش، فإن Z7 قادمة للأسواق الصينية والعالمية لتثبت أن الصين قادرة على إنتاج سيارات "استنساخية" بجودة تقنية عالية وتكلفة منخفضة بشكل نهائي ودائم.