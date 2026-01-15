الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

أعلن البريد المصري عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم "السكن البديل" اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق ١٨ يناير عبر ٥٠٠ مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

وأكد البريد المصري، في بيان صحفي، الأربعاء، أن التقديم يقتصر في المرحلة الأولى على العملاء الذين لديهم حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا من خلال المنصة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات، على أن تتم إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد للعميل على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة.

وأوضح أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة.

وأهاب البريد المصري بالمواطنين الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من وجود حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد المحددة لتقديم الخدمة؛ لضمان تأدية الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة.