أطعمة ممنوعة بالليل.. تسبب مشاكل عديدة

يلعب الطعام دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان سواء كان ذلك من خلال اختيار الأنواع الجيدة أو الكمية المناسبة وحتى توقيت تناول الطعام يغير تأثيره على الجسم.

ووفقا لموقع very well health فإن هناك مجموعة من الأطعمة ممنوع تناولها في الليل خاصة قبل النوم.

بيتزا

رغم أن البيتزا وجبة مفضلة في وقت متأخر من الليل، إلا أنها قد تُسبب اضطراباً في النوم، خاصةً إذا كنت من بين ثلث الأمريكيين الذين يعانون من ارتجاع المريء أسبوعياً .

صلصة الطماطم حمضية وقد تهيج المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة، والارتجاع، وعسر الهضم كما أن البيتزا غنية بالدهون ، التي تستغرق وقتاً أطول للهضم، مما يزيد من خطر هذه المشاكل إذا استلقيت بعد تناولها مباشرة.

الآيس كريم

تناول كميات كبيرة من الآيس كريم قبل النوم قد يُؤثر سلبًا على نومك ويؤدي إلى زيادة الوزن وغالبًا ما يحتوي الآيس كريم على سكريات مضافة وسعرات حرارية ودهون غير صحية. الإفراط في تناوله ليلًا قد يُسبب ارتفاعًا وانخفاضًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، مما يُؤثر على نومك .

وجدت إحدى الدراسات أن الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والدهون، مثل الآيس كريم، يمكن أن تؤدي إلى عادات تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وتعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لدى الأطفال، والمعروفة أيضًا باسم الإيقاع اليومي .

رقائق البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة ، مما قد يرفع مستوى السكر في الدم ويجعل النوم أكثر صعوبة كما أنها تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.

تربط الأبحاث بين ارتفاع استهلاك الصوديوم وانخفاض جودة النوم وقصر مدته كما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول.

الفلفل الحار

تُعرف الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، بأنها من مسببات حرقة المعدة وعسر الهضم. وقد يؤدي تناولها قبل النوم إلى صعوبة النوم.

كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الكابسيسين، وهو المركب الذي يمنحها نكهتها الحارة وتشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يزيد من درجة حرارة الجسم، مما قد يؤثر على النوم.

البرتقال

البرتقال والحمضيات الأخرى ، مثل الجريب فروت والليمون، غنية بالعناصر الغذائية. مع ذلك، قد لا تكون الخيار الأمثل قبل النوم، خاصةً إذا كنت تعاني من حرقة المعدة.

حموضتها تجعلها أكثر عرضة للتسبب بحرقة المعدة من أنواع الفاكهة الأخرى، خاصة إذا استلقيت بعد تناولها مباشرة.



قد لا يكون تناول الفاصوليا مثالياً قبل النوم لأن أليافها صعبة الهضم، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ ، خاصة إذا لم تكن معتاداً على تناول الكثير من الألياف مع ذلك، يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن يحسن النوم.

تناول أطعمة غنية بالألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملة على مدار اليوم، ولكن تجنب الوجبات الدسمة والغنية بالألياف قبل النوم.

الشوكولاتة الداكنة

قد تكون الشوكولاتة الداكنة أكثر فائدة غذائية من الشوكولاتة بالحليب، لكنها تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، مما قد يؤثر على النوم يحفز الكافيين إفراز الحمض في المعدة، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية أو حرقة في المعدة.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الثيوبرومين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.



الفواكه المجففة

من غير المرجح أن يؤثر تناول كمية صغيرة من الفاكهة المجففة ليلاً على النوم، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب الأرق فبالإضافة إلى الألياف، تحتوي الفاكهة المجففة على سعرات حرارية أعلى ونسبة سكر طبيعي أكبر من الفاكهة الطازجة، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

البرجر

تحتوي أطعمة مثل البرغر بالجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما قد يسبب الاستيقاظ المتكرر ليلاً وتقصير فترة النوم العميق، والنوم بعمق مهم للشعور بالراحة والانتعاش في الصباح.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة كبيرة وثقيلة بانتظام، مثل البرجر والبطاطس المقلية، قبل النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

حبوب الإفطار السكرية



تُعدّ حبوب الإفطار وجبة خفيفة سريعة ومُشبعة في وقت متأخر من الليل، لكنّ الحبوب المُحلاة غنية بالكربوهيدرات المُكرّرة، التي قد ترفع نسبة السكر في الدم وتُؤثّر سلبًا على النومو إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه الحبوب غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها أقل إشباعًا وقد تُساهم في زيادة الوزن عند تناولها

