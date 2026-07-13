قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم
سعر الجنيه الذهب اليوم يخسر 3500 جنيه.. كم وصل عيار 21؟
جوهر نبيل: ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة ممنوعة بالليل.. تسبب مشاكل عديدة

الإفطار
الإفطار
اسماء محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يلعب الطعام دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان سواء كان ذلك من خلال اختيار الأنواع الجيدة أو الكمية المناسبة وحتى توقيت تناول الطعام يغير تأثيره على الجسم.

ووفقا لموقع very well health فإن هناك مجموعة من الأطعمة ممنوع تناولها في الليل خاصة قبل النوم.

بيتزا

رغم أن البيتزا وجبة مفضلة في وقت متأخر من الليل، إلا أنها قد تُسبب اضطراباً في النوم، خاصةً إذا كنت من بين ثلث الأمريكيين الذين يعانون من ارتجاع المريء أسبوعياً .

صلصة الطماطم حمضية وقد تهيج المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة، والارتجاع، وعسر الهضم كما أن البيتزا غنية بالدهون ، التي تستغرق وقتاً أطول للهضم، مما يزيد من خطر هذه المشاكل إذا استلقيت بعد تناولها مباشرة.

الآيس كريم

تناول كميات كبيرة من الآيس كريم قبل النوم قد يُؤثر سلبًا على نومك ويؤدي إلى زيادة الوزن وغالبًا ما يحتوي الآيس كريم على سكريات مضافة وسعرات حرارية ودهون غير صحية. الإفراط في تناوله ليلًا قد يُسبب ارتفاعًا وانخفاضًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، مما يُؤثر على نومك .

وجدت إحدى الدراسات أن الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والدهون، مثل الآيس كريم، يمكن أن تؤدي إلى عادات تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وتعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لدى الأطفال، والمعروفة أيضًا باسم الإيقاع اليومي .

رقائق البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة ، مما قد يرفع مستوى السكر في الدم ويجعل النوم أكثر صعوبة كما أنها تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.

تربط الأبحاث بين ارتفاع استهلاك الصوديوم وانخفاض جودة النوم وقصر مدته كما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول.

الفلفل الحار

تُعرف الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، بأنها من مسببات حرقة المعدة وعسر الهضم. وقد يؤدي تناولها قبل النوم إلى صعوبة النوم.

كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الكابسيسين، وهو المركب الذي يمنحها نكهتها الحارة وتشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يزيد من درجة حرارة الجسم، مما قد يؤثر على النوم.

البرتقال

البرتقال والحمضيات الأخرى ، مثل الجريب فروت والليمون، غنية بالعناصر الغذائية. مع ذلك، قد لا تكون الخيار الأمثل قبل النوم، خاصةً إذا كنت تعاني من حرقة المعدة.

حموضتها تجعلها أكثر عرضة للتسبب بحرقة المعدة من أنواع الفاكهة الأخرى، خاصة إذا استلقيت بعد تناولها مباشرة.


قد لا يكون تناول الفاصوليا مثالياً قبل النوم لأن أليافها صعبة الهضم، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ ، خاصة إذا لم تكن معتاداً على تناول الكثير من الألياف مع ذلك، يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن يحسن النوم.

تناول أطعمة غنية بالألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملة على مدار اليوم، ولكن تجنب الوجبات الدسمة والغنية بالألياف قبل النوم.

 الشوكولاتة الداكنة

قد تكون الشوكولاتة الداكنة أكثر فائدة غذائية من الشوكولاتة بالحليب، لكنها تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، مما قد يؤثر على النوم  يحفز الكافيين إفراز الحمض في المعدة، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية أو حرقة في المعدة.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة  على الثيوبرومين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.


 الفواكه المجففة

من غير المرجح أن يؤثر تناول كمية صغيرة من الفاكهة المجففة ليلاً على النوم، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب الأرق فبالإضافة إلى الألياف، تحتوي الفاكهة المجففة على سعرات حرارية أعلى ونسبة سكر طبيعي أكبر من الفاكهة الطازجة، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

البرجر

تحتوي أطعمة مثل البرغر بالجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما قد يسبب الاستيقاظ المتكرر ليلاً وتقصير فترة النوم العميق، والنوم بعمق مهم للشعور بالراحة والانتعاش في الصباح.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة كبيرة وثقيلة بانتظام، مثل البرجر والبطاطس المقلية، قبل النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

حبوب الإفطار السكرية
 

تُعدّ حبوب الإفطار وجبة خفيفة سريعة ومُشبعة في وقت متأخر من الليل، لكنّ الحبوب المُحلاة غنية بالكربوهيدرات المُكرّرة، التي قد ترفع نسبة السكر في الدم وتُؤثّر سلبًا على النومو إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه الحبوب غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها أقل إشباعًا وقد تُساهم في زيادة الوزن عند تناولها
 

النوم الليل أطعمة ممنوعة قبل النوم أطعمة ممنوعة في الليل حبوب الإفطار البرجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الجمعية العامة للأمم المتحدة: منافسات كأس العالم أكدت أهمية العمل المشترك وعدم الاستسلام

الصين رفع مبيعات التجزئة

الصين تستهدف رفع مبيعات التجزئة إلى 8.85 تريليون دولار بحلول 2030

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

السعودية وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد