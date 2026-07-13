محافظ الدقهلية: مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة هدية لأبناء الدلتا

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن إنشاء مقر النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة يمثل إضافة كبيرة لأبناء المحافظة وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن المشروع يعد هدية حقيقية لسكان المنطقة وسيسهم في دعم الرياضة والتنمية والاستثمار.

وخلال كلمته في مراسم وضع حجر الأساس للمقر الجديد، وجه المحافظ التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والحضور من السادة المحافظين، ورؤساء الجامعات والمستثمرين، بمناسبة انطلاق المشروع، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

وقال إن اختيار المنصورة الجديدة لاستضافة أول مقر للنادي الأهلي خارج القاهرة يعد مكسبًا كبيرًا للدقهلية ومحافظات الدلتا، مؤكدًا أن جماهير الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والغربية ستكون من أبرز المستفيدين من هذا الصرح الرياضي، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأهلي في الإقليم.

وأضاف محافظ الدقهلية أن وجود مقر للأهلي في المنصورة الجديدة سيدعم الحركة الرياضية والاستثمارية بالمنطقة، خاصة أن المشروع يقوده مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أحد أبناء محافظة الدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية التحية إلى نادي المنصورة، مشيدًا بتاريخه العريق ودوره الرياضي، مؤكدًا أن وجود الأهلي في المدينة الجديدة سيخلق حالة من الحراك الرياضي والتنموي، بما يخدم جميع أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وتنموية، من خلال استيعاب الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، بما يتوافق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب.

وشدد اللواء طارق مرزوق على أنه سيتابع بنفسه مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي، لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير، مؤكدًا أن المقر الجديد سيكون مصدر فخر وسعادة لأبناء الدقهلية والدلتا.

وأوضح أن اختيار المنصورة الجديدة جاء في توقيت مناسب، خاصة أنها تعد واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومجتمعات عمرانية حديثة، وهو ما يجعل وجود مقر للنادي الأهلي إضافة قوية لمسيرة التنمية بالمدينة.

واختتم محافظ الدقهلية كلمته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على اختيار المنصورة الجديدة لإنشاء المقر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس ثقة النادي في إمكانات المحافظة، كما حرص على تهنئة المنتخب الوطني بعد ظهوره المشرف في بطولة كأس العالم، مشيدًا بما قدمه اللاعبون من أداء يعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية.