محافظ الغربية يشارك في وضع حجر أساس مقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة | صور

شارك اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في مراسم وضع حجر أساس مقر النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور عدد من السادة المحافظين والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبمشاركة شركة “دلتا كابيتال” للتطوير العقاري وشركة “نيشنز أوف سكاي”.

مشاركة محافظ الغربية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية في إقليم الدلتا، حيث سيوفر بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تخدم أبناء الإقليم، وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب وصقل قدرات النشء والشباب، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتحسين جودة الحياة.

تحرك تنفيذي عاجل

وقدم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة انطلاق المشروع، مؤكدًا أن المقر الجديد سيكون إضافة مهمة للرياضة المصرية، وسيسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات النشء والشباب، بما يخدم أبناء إقليم الدلتا.