قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن له فضل عليا.. عبدالناصر زيدان يروى كواليس علاقته بـ العميد| صور
الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 7 أشهر
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في مدينة خان يونس
إصابة فنانة أمريكية شهيرة بورم فى المخ ومطالبات بالتبرع لعلاجها
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
3000 فرصة عمل بمجال الإنشاءات بشروع بالضبعة.. برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه
الشيخ تميم بن حمد يعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي
وزير الرياضة يبحث استعدادات المنتخب ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية والقطاع الخاص
كنت هبعت لك مكة.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم أمير دولة قطر في الأمير الوالد
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل
شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ينطلق في أغسطس.. أبرز المعلومات عن الدوري بالموسم الجديد

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تستعد الكرة المصرية لاستقبال منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2026-2027، بعدما تم اقتراح يوم 20 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق البطولة، ضمن خطة رابطة الأندية لتنظيم الموسم مبكرًا بما يتماشى مع مواعيد انطلاق الدوريات العالمية.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 20 فريقًا، بعد هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.

استمرار النظام الحالي للموسم الثالث

وتواصل رابطة الأندية تطبيق نظام المسابقة المعمول به خلال الموسمين الماضيين، حيث تُقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد بين جميع الفرق.

وعقب انتهاء الدور الأول، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 6 فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تضم الثانية 14 فريقًا تتصارع للبقاء، على أن يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.

خطة لتقليص عدد الأندية

وتتضمن خطة تطوير المسابقة تقليص عدد الفرق تدريجيًا، إذ سيشارك 19 فريقًا في موسم 2027-2028، قبل العودة إلى 18 ناديًا بداية من موسم 2028-2029، في إطار إعادة هيكلة الدوري.

قفزة تاريخية في قيمة الجوائز

وشهدت البطولة طفرة مالية غير مسبوقة، بعدما ارتفعت جائزة التتويج بلقب الدوري إلى 50 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه، بزيادة بلغت عشرة أضعاف.

كما تقرر تخصيص 40 مليون جنيه لدعم الأندية الجماهيرية، بالتنسيق مع راعي البطولة الجديد، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للأندية المشاركة.

أحمد دياب: نسير وفق المعايير العالمية

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت في تجاوز العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة عقود البث التلفزيوني وإنهاء الموسم الماضي في موعده المحدد.

وأوضح دياب أن انطلاق الدوري في أغسطس يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المسابقة ووضعها على خريطة المواعيد العالمية، علمًا بأن الزمالك توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة.

الدوري الممتاز الدوري رابطة الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

ترشيحاتنا

جماهير النرويج

90 ألف مشجع.. استقبال تاريخي لمنتخب النرويج بعد إنجازه في كأس العالم 2026

الأرجنتين وإنجلترا

مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة مجانًا

الدوري الممتاز

ينطلق في أغسطس.. أبرز المعلومات عن الدوري بالموسم الجديد

بالصور

الزبدة أم السمنة؟ أيهما أفضل في الحلويات.. سر تغيير الطعم والقوام

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

الذاكرة والمفاصل الأبرز.. 11 فائدة لجسمك عند تناول الكريز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد