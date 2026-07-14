ينطلق في أغسطس.. أبرز المعلومات عن الدوري بالموسم الجديد

تستعد الكرة المصرية لاستقبال منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2026-2027، بعدما تم اقتراح يوم 20 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق البطولة، ضمن خطة رابطة الأندية لتنظيم الموسم مبكرًا بما يتماشى مع مواعيد انطلاق الدوريات العالمية.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 20 فريقًا، بعد هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.

استمرار النظام الحالي للموسم الثالث

وتواصل رابطة الأندية تطبيق نظام المسابقة المعمول به خلال الموسمين الماضيين، حيث تُقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد بين جميع الفرق.

وعقب انتهاء الدور الأول، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 6 فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تضم الثانية 14 فريقًا تتصارع للبقاء، على أن يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.

خطة لتقليص عدد الأندية

وتتضمن خطة تطوير المسابقة تقليص عدد الفرق تدريجيًا، إذ سيشارك 19 فريقًا في موسم 2027-2028، قبل العودة إلى 18 ناديًا بداية من موسم 2028-2029، في إطار إعادة هيكلة الدوري.

قفزة تاريخية في قيمة الجوائز

وشهدت البطولة طفرة مالية غير مسبوقة، بعدما ارتفعت جائزة التتويج بلقب الدوري إلى 50 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه، بزيادة بلغت عشرة أضعاف.

كما تقرر تخصيص 40 مليون جنيه لدعم الأندية الجماهيرية، بالتنسيق مع راعي البطولة الجديد، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للأندية المشاركة.

أحمد دياب: نسير وفق المعايير العالمية

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت في تجاوز العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة عقود البث التلفزيوني وإنهاء الموسم الماضي في موعده المحدد.

وأوضح دياب أن انطلاق الدوري في أغسطس يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المسابقة ووضعها على خريطة المواعيد العالمية، علمًا بأن الزمالك توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة.