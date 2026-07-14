تضامن الشرقية: إقامة معرض لتوزيع الأثاث المنزلى بالمجان على المستحقين

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانًا بقاعة المجد بمركز أولاد صقر، وذلك لدعم أهالينا بقرى بنى حسن وبنى منصور وقصاصين الأزهار وكفر حجر والمنشر بمركز أولا صقر.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شارك فى تنظيمه أكثر من 20 متطوع، وقدم المعرض أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات ) وغيرها من الأجهزة المعمرة والتى تكفى لتلبية إحتياجات أكثر من (80)أسرة.

وأشار شعبان ، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الأثاث المنزلى وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الأسر غير القادرة، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.