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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني لمصطفى كامل: اعتذر فورًا لأهالي الشرقية وإلا سأتقدم ببلاغ للنائب العام لمحاكمتك

النائب محمد نوح
النائب محمد نوح
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أكد النائب المهندس محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، تضامنه الكامل مع نواب المحافظة، ورفضه القاطع لما صدر من عبارات مسيئة وتجاوزات بحق أبناء الشرقية من جانب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين.

وشدد نوح، في تصريحات له، على رفضه التام لما صدر من مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، من عبارات اعتبرها غير مقبولة وتحمل إساءة وانتقاصًا من أبناء محافظة الشرقية، مشددًا على أن المحافظة وأهلها لهم تاريخ ومكانة كبيرة، وأن أي محاولة للنيل من قدرهم أو التقليل من شأنهم أمر مرفوض تمامًا.

الشرقية خط أحمر 

وقال نوح إن كرامة أبناء الشرقية خط أحمر، و احترام المواطنين والمحافظات المصرية أمر لا يحتمل التجاوز أو التقليل من شأنه، مشيرًا إلى أن ما صدر يستوجب اتخاذ موقف واضح يحفظ حقوق أبناء المحافظة ويضع حدًا لأي إساءات مستقبلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "أطالب مصطفى كامل بالاعتذار الفوري لأهالي الشرقية عن العبارات التي صدرت منه، وفي حال عدم تقديم اعتذار واضح وصريح، فسأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضده، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة".

أزمة مصطفى كامل 

وأشار النائب إلى أنه يتابع تطورات الأمر عن قرب، وينسق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق أبناء الشرقية وتصون كرامتهم، مؤكدًا أن اللجوء للقانون هو السبيل لمواجهة أي تجاوزات أو إساءات تمس المواطنين.
وأوضح أن أبناء الشرقية يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وأن الدفاع عن احترامهم وحقوقهم مسؤولية وطنية، مشددًا على أن أي إساءة بحقهم لن تمر دون موقف حاسم.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين البرلمان محمد نوح الشرقية

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