الشباب والرياضة بالشرقية تطلق برنامج "مشواري" لتنمية المهارات وتعزيز التفكير الإيجابي لدى النشء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات النشء والشباب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية أطلقت فعاليات برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية بمركز شباب السعديين والذي استمر لمدة ٣ أيام تحت إشراف الإدارة العامة للشباب وإدارة تمكين الشباب والنشء بهدف تنمية مهارات التفكير الإيجابي والتواصل والعمل الجماعي والتخطيط للمستقبل لدى النشء.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن المديرية واصلت تنفيذ ورش التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بعدد من مراكز الشباب والأندية

وعلي صعيد أخر استمرت المديرية في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لعضوية برلمان شباب مصر ٢٠٢٦ لإعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل البرلماني وتنمية مهارات القيادة والحوار وصناعة القرار.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات الشهر التدريبي الثالث لبرنامج "قادر على التحدي" بمركز التنمية الشبابية ببلبيس والمخصص لأعضاء مراكز التخاطب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم بالتعاون مع مكتب "قادرون باختلاف" حيث تضمن البرنامج ورشًا فنية لتنمية المهارات الحياتية والحركية وتعليم الحرف اليدوية والأنشطة الترفيهية بما يسهم في دعم الأطفال وأسرهم وتعزيز الاعتماد على الذات.