قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك
إمام عاشور هيرحل عن الأهلي ولا هيكمل.. شاهد كواليس تذاع لأول مرة
الجبلي: انتخابي نائب أول رئيس برلمان عموم إفريقيا رسالة ثقة في مصر ودورها القاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق برنامج "مشواري" لتنمية المهارات وتعزيز التفكير الإيجابي لدى النشء

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات النشء والشباب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية أطلقت فعاليات برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية بمركز شباب السعديين والذي استمر لمدة ٣  أيام تحت إشراف الإدارة العامة للشباب وإدارة تمكين الشباب والنشء بهدف تنمية مهارات التفكير الإيجابي والتواصل والعمل الجماعي والتخطيط للمستقبل لدى النشء.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة  أن المديرية واصلت تنفيذ ورش التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بعدد من مراكز الشباب والأندية

وعلي صعيد أخر استمرت المديرية في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لعضوية برلمان شباب مصر ٢٠٢٦ لإعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل البرلماني وتنمية مهارات القيادة والحوار وصناعة القرار.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات الشهر التدريبي الثالث لبرنامج "قادر على التحدي" بمركز التنمية الشبابية ببلبيس والمخصص لأعضاء مراكز التخاطب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم بالتعاون مع مكتب "قادرون باختلاف" حيث تضمن البرنامج ورشًا فنية لتنمية المهارات الحياتية والحركية وتعليم الحرف اليدوية والأنشطة الترفيهية بما يسهم في دعم الأطفال وأسرهم وتعزيز الاعتماد على الذات.

الشرقية محافظ الشرقية البرامج التدريبية الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة بالجيزة

مجمع محاكم أسيوط

السجن المشدد 10 سنوات لـ تاجر مواشي لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

صبري نخنوخ

قاضي المحكمة يواجه صبري نخنوخ وآخرين بتهمة اقتحام معرض سيارات التجمع.. والمتهمون ينكرون

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد