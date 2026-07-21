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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً للجماهير بشأن انضمام نبيل دونجا للأهلي

دونجا
دونجا
علا محمد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً  لجماهير الأهلي حول مستقبل خط وسط الفريق، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة عن إمكانية رحيل مروان عطية لاعب وسط المارد الأحمر.

وكتب مهيب :"في حال رحيل مروان عطية عن الأهلي... هل تؤيد انضمام نبيل دونجا للأهلي؟".


وكان قد أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يتسبب في أزمة داخل غرفة الملابس، كما أشاد بالمهاجم المغربي سفيان بنجديدة، مؤكدًا أنه سيكون من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "دونجا سيتسبب في أزمة داخل غرفة الملابس، والأفضل للأهلي عدم التعاقد معه بعد رحيله عن صفوف النجمة السعودي، وإذا رحل مروان عطية، لازم ندور على لاعب بنفس مواصفاته، وأرى أن كوكا مناسب لتعويضه".

الإعلامي مهيب عبد الهادي مستقبل خط وسط الفريق جماهير الأهلي مروان عطية نبيل دونجا

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