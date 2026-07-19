رسميًا.. الهلال يستعيد محمد العويس لتدعيم حراسة المرمى

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع الحارس الدولي محمد العويس، قادمًا من صفوف العلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم العويس إلى معسكر الهلال المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل، ليعزز المنافسة في مركز حراسة المرمى إلى جانب المغربي ياسين بونو وبقية حراس الفريق.

ويعود الحارس البالغ من العمر 34 عامًا إلى صفوف "الزعيم" بعد موسم واحد قضاه مع العلا، عقب رحيله عن الهلال في صيف 2025.

وخلال الموسم الماضي، شارك العويس في جميع مباريات العلا بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بواقع 34 مباراة و3120 دقيقة، استقبل خلالها 32 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

وسبق للعويس أن دافع عن ألوان الهلال في الفترة من يناير 2022 وحتى صيف 2025، بعدما انضم إليه قادمًا من الأهلي، وخاض بقميص الفريق 20 مباراة رسمية، استقبل خلالها 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.

وخلال فترته الأولى مع الهلال، توج العويس بستة ألقاب، بواقع لقبين في دوري روشن السعودي، ولقبين في كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر السعودي.

