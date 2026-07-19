قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. الهلال يستعيد محمد العويس لتدعيم حراسة المرمى

محمد العويس
محمد العويس
حسن العمدة

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع الحارس الدولي محمد العويس، قادمًا من صفوف العلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم العويس إلى معسكر الهلال المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل، ليعزز المنافسة في مركز حراسة المرمى إلى جانب المغربي ياسين بونو وبقية حراس الفريق.

ويعود الحارس البالغ من العمر 34 عامًا إلى صفوف "الزعيم" بعد موسم واحد قضاه مع العلا، عقب رحيله عن الهلال في صيف 2025.

وخلال الموسم الماضي، شارك العويس في جميع مباريات العلا بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بواقع 34 مباراة و3120 دقيقة، استقبل خلالها 32 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

وسبق للعويس أن دافع عن ألوان الهلال في الفترة من يناير 2022 وحتى صيف 2025، بعدما انضم إليه قادمًا من الأهلي، وخاض بقميص الفريق 20 مباراة رسمية، استقبل خلالها 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.

وخلال فترته الأولى مع الهلال، توج العويس بستة ألقاب، بواقع لقبين في دوري روشن السعودي، ولقبين في كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر السعودي.
 

نادي الهلال السعودي الهلال السعودي محمد العويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

جهاز iQOO اللوحي الصغير

بمواصفات احترافية .. تابلت iQOO الصغير للألعاب يظهر رسمياً

هاتف Redmi K100 Pro

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات سيدان في مصر..تويوتا تقدم Aqua GR 2026 بهذا السعر

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد