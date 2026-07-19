توني كروس يتوقع الفائز بنهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

كشف النجم السابق لمنتخب ألمانيا وريال مدريد توني كروس عن توقعاته للفائز بنهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا.

وتتجه الأنظار إلى ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة تجمع حامل لقب المونديال ببطل أوروبا.

وقال توني خلال ظهوره عبر قناة شقيقه فيليكس بتطبيق تيك توك: "إذا استطاع فريق مثل إسبانيا اللعب والفوز، فلا أحد يرغب بمواجهته" .. مشيرًا إلى أنه في حال تمكّن فريق المدرب دي لا فوينتي من التقدم في النتيجة، فقد تكون المباراة قد حُسمت بالفعل.

وأكد لاعب ريال مدريد السابق: "إذا سجّلت إسبانيا الهدف الأول، فانسَ الأمر، ستستقبل الأرجنتين ثلاثة أو أربعة أهداف، ولن تجد أي حلول".

على الرغم من ذلك، لا يغفل كروس الموهبة الهائلة التي يمتلكها المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي قائلاً: "الأرجنتين ليست أفضل من ألمانيا، لكن لديهم عقلية رائعة، وقد قادهم ميسي إلى النهائي .. أدرك أن ذكاء ميسي يتطور باستمرار".

يذكر أن كروس توِج رفقة منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل وكان طرف المباراة النهائية حينئذ منتخب الأرجنتين.