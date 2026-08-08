حـبس «الكمبيوتر» 15 يوما بتهمة الاتجار فى الشابو وحـيـازة سـلاح نـاري بمنية النصر

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار الدكتور مجدي أشرف، حبس عاطل شهير بـ«الكمبيوتر»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، و تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر «الشابو» وسلاح ناري وذخيرة، خلال حملة أمنية استهدفت العناصر المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز منية النصر.

حيث بدأت تفاصيل الواقعة بعدما وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، برئاسة الرائد محمد غزالة ومعاونه النقيب يوسف هانى، تفيد بقيام المتهم أحمد. س. م. .، 39 عامًا، وشهرته «الكمبيوتر»،مقيم منية النصر، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وجلب كميات من مخدر «الآيس» المعروف بـ«الشابو» لترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المتهم، المدرج جنائيًا، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، من بينها قضايا تتعلق بالسرقة بالإكراه والمخدرات وحيازة الأسلحة النارية، كان يستعد لجلب كمية من مخدر «الشابو» لتوزيعها على عملائه، مستخدمًا سيارة ملاكي تحمل لوحات «د هـ ف 1487».

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مباحث مركز شرطة منية النصر الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وتمكنت القوة الأمنية من استيقافه أمام المدرسة الثانوية بقرية ميت الخولي مؤمن، بدائرة المركز، أثناء عودته من اتجاه مدينة دكرنس متجهًا إلى قرية ميت حديد، لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه، بحسب ما توصلت إليه التحريات.

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، إلى جانب مبلغ مالي وكمية من مخدر «الشابو» تزن نحو 200 جرام.



