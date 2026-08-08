قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حـبس «الكمبيوتر» 15 يوما بتهمة الاتجار فى الشابو وحـيـازة سـلاح نـاري بمنية النصر

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار الدكتور مجدي أشرف، حبس عاطل شهير بـ«الكمبيوتر»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، و تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر «الشابو» وسلاح ناري وذخيرة، خلال حملة أمنية استهدفت العناصر المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز منية النصر.

حيث بدأت تفاصيل الواقعة بعدما وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، برئاسة الرائد محمد غزالة ومعاونه النقيب يوسف هانى، تفيد بقيام المتهم أحمد. س. م. .، 39 عامًا، وشهرته «الكمبيوتر»،مقيم  منية النصر، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وجلب كميات من مخدر «الآيس» المعروف بـ«الشابو» لترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المتهم، المدرج جنائيًا، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، من بينها قضايا تتعلق بالسرقة بالإكراه والمخدرات وحيازة الأسلحة النارية، كان يستعد لجلب كمية من مخدر «الشابو» لتوزيعها على عملائه، مستخدمًا سيارة ملاكي تحمل لوحات «د هـ ف 1487».

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت  مباحث مركز شرطة منية النصر الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وتمكنت القوة الأمنية من استيقافه أمام المدرسة الثانوية بقرية ميت الخولي مؤمن، بدائرة المركز، أثناء عودته من اتجاه مدينة دكرنس متجهًا إلى قرية ميت حديد، لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه، بحسب ما توصلت إليه التحريات.

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، إلى جانب مبلغ مالي وكمية من مخدر «الشابو» تزن نحو 200 جرام.


 

الدقهليه محافظه منية النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد