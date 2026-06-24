"علي ربيع" يوجه رسالة دعم لـ أحمد حسام ميدو

حرص الفنان علي ربيع على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

و نشر علي ربيع صورة للكابتن أحمد حسام ميدو عبر فيسبوك:الف سلامه عليك يا كابتن و تقوم بالسلامة.



وتعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة.