488 درهما للجرام.. استقرار الذهب في الإمارات وسط هدوء تعاملات العيد

استقر سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى، وسط حالة من الهدوء في الأسواق وثبات ملحوظ في أسعار الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة.



ثبات الأسعار



شهدت أسعار الذهب استقرارًا واضحًا دون أي تغييرات تُذكر، مع استمرار حالة الهدوء في الطلب خلال فترة العيد، وهو ما انعكس على تحركات السوق بشكل عام.



سعر الجرام



سجل سعر جرام الذهب متوسط 488 درهمًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 550 درهمًا، وعيار 22 حوالي 509.5 درهم، بينما استقر عيار 21 عند 488.5 درهم، وعيار 18 عند 418.75 درهم.



الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3908 دراهم، وسط استقرار مماثل في سعر الأونصة التي سجلت 17,107 دراهم، بما يعكس استمرار التوازن في السوق المحلية.



الأونصة بالدولار



وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4582 دولارًا، مع استمرار التأثيرات المحدودة لحركة الأسواق العالمية على الأسعار داخل الإمارات خلال فترة الإجازات.