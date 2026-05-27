تناول الكبدة خلال عيد الأضحى المبارك ممنوع على بعض الناس.. هل أنت منهم ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تناول الكبدة خلال عيد الأضحى المبارك ممنوع على بعض الناس.. هل أنت منهم ؟

قسم المرأة

يزاداد الإقبال على تناول الكبدة خلال عيد الأضحى المبارك بشكل خاص وتحرص الكثير من ربات البيوت على تقديمها بطرق مختلفة ، ولكن الإكثار من تناول الكبدة له أضرار عديدة كما ان هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها حيث تتسبب في إصابتهم بمضاعفات خطيرة وفقًا اما نشره موقع هيلث لاين .


الحوامل:

الكبدة تحتوي على كميات كبيرة جدًا من فيتامين A وقد أكدت الكثير من الدراسات أن تناولها بكميات عالية أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
لذا ينصح الحوامل بتجنب الكبدة تمامًا، خصوصًا في الثلث الأول من الحمل.

الأطفال دون 6 سنوات :

حيث لا يُفضل تقديم الكبدة لهم بشكل منتظم أو بكميات كبيرة بسبب خطر فرط فيتامين A على النمو.

مرضى القلب وارتفاع الكوليسترول:
قد أثبتت الدراسات أن تناول الكبدة يؤدي لزيادة مستوى الكولسترول الضار وبالتالي زيادة مخاطر أمراض القلب .

مرضى النقرس :

الكبدة غنية بـالبيورينات التي تتحول إلى حمض اليوريك في الجسم.

مرضى الضغط :

تناول الكبدة بكثرة يسبب مشاكل لمن يعاني من ضغط الدم وذلك لأن الكبدة من الأطعمة الغنية بالكوليسترول ، وقد يكون لها تأثير سلبي على القلب وضغط الدم ، كما أنها قد تسبب بعض المشاكل لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

مرضى السكري :

تناول الكبدة بكثرة قد يؤثر على توازن الدهون والسكر في الجسم .


من يعانون من زيادة فيتامين A :
فقد تسبب لهم الإصابة بمشاكل صحية خطيرة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

