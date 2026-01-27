بمظهر رياضي.. ماذا تقدم اكسيد RX الصينية؟

تواصل علامة اكسيد الصينية، توسيع حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، عبر طراز RX الذي يأتي كأحد أبرز خياراتها من حيث الحجم والتجهيزات، وسط عائلة الـ SUV متوسطة الحجم، مع تصميم عصري وقدرات متنوعة.

الأبعاد الخارجية وتصميم اكسيد RX

يبلغ طول السيارة اكسيد RX نحو 4,775 مم، مع عرض يصل إلى 1,920 مم، وارتفاع قدره 1,671 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,800 مم، ويبلغ وزن السيارة نحو 1,828 كجم.

اكسيد RX

ويحمل التصميم الخارجي لـ RX مزيجًا من الخطوط الحادة والتفاصيل الهادئة، مع اعتماد كامل على تقنيات الإضاءة الحديثة، حيث تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، مدعومة بإضاءة نهارية LED تعزز من وضوح السيارة على الطريق.

وتستقر السيارة على جنوط ألومنيوم قياس 20 بوصة، تضيف لمسة رياضية واضحة، إلى جانب مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، وتدعم الضبط والطي الكهربائي مع خاصية الذاكرة، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية.

الأداء الميكانيكي ومحرك اكسيد RX

زودت اكسيد RX بمحرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكوّن من 4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 245 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 385 نيوتن متر، ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويعتمد الطراز على نظام دفع كلي AWD.

اكسيد RX

المقصورة الداخلية والتجهيزات

تتوسط مقصورة RX لوحة القيادة شاشة لمس قياس 12.3 بوصة مخصصة للترفيه والمعلومات، تدعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بنفس القياس لعرض بيانات القيادة، مع نظام عرض على الزجاج الأماميHUD .

ويعزز التجربة داخل المقصورة نظام صوتي من Sony يضم 14 مكبر صوت، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وفتحات تهوية خلفية، ونظام AQS لمراقبة جودة الهواء، كما تتوفر إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي.

اكسيد RX

أنظمة السلامة ومساعدة السائق

زودت اكسيد RX بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتقنية التنبيه عند مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

كما تضم خاصية مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي، مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، وتكتمل المنظومة بحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة، ومثبت سرعة متكيف يتفاعل مع حركة المرور.