قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل
مرضاش يسيبه.. تفاصيل إنقاذ قبطان مصري لمهاجر غير شرعي بالمتوسط
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمظهر رياضي.. ماذا تقدم اكسيد RX الصينية؟

اكسيد RX
اكسيد RX
صبري طلبه

تواصل علامة اكسيد الصينية، توسيع حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، عبر طراز RX الذي يأتي كأحد أبرز خياراتها من حيث الحجم والتجهيزات، وسط عائلة الـ SUV متوسطة الحجم، مع تصميم عصري وقدرات متنوعة.

الأبعاد الخارجية وتصميم اكسيد RX

يبلغ طول السيارة اكسيد RX نحو 4,775 مم، مع عرض يصل إلى 1,920 مم، وارتفاع قدره 1,671 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,800 مم، ويبلغ وزن السيارة نحو 1,828 كجم.

اكسيد RX

ويحمل التصميم الخارجي لـ RX مزيجًا من الخطوط الحادة والتفاصيل الهادئة، مع اعتماد كامل على تقنيات الإضاءة الحديثة، حيث تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، مدعومة بإضاءة نهارية LED تعزز من وضوح السيارة على الطريق.

وتستقر السيارة على جنوط ألومنيوم قياس 20 بوصة، تضيف لمسة رياضية واضحة، إلى جانب مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، وتدعم الضبط والطي الكهربائي مع خاصية الذاكرة، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية.

الأداء الميكانيكي ومحرك اكسيد RX

زودت اكسيد RX بمحرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكوّن من 4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 245 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 385 نيوتن متر، ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويعتمد الطراز على نظام دفع كلي AWD.

اكسيد RX

المقصورة الداخلية والتجهيزات 

تتوسط مقصورة RX لوحة القيادة شاشة لمس قياس 12.3 بوصة مخصصة للترفيه والمعلومات، تدعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بنفس القياس لعرض بيانات القيادة، مع نظام عرض على الزجاج الأماميHUD .

ويعزز التجربة داخل المقصورة نظام صوتي من Sony يضم 14 مكبر صوت، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وفتحات تهوية خلفية، ونظام AQS لمراقبة جودة الهواء، كما تتوفر إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي.

اكسيد RX

أنظمة السلامة ومساعدة السائق

زودت اكسيد RX بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتقنية التنبيه عند مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

كما تضم خاصية مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي، مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، وتكتمل المنظومة بحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة، ومثبت سرعة متكيف يتفاعل مع حركة المرور.

اكسيد RX اكسيد RX سيارة اكسيد RX السيارة اكسيد RX مواصفات اكسيد RX مواصفات السيارات اكسيد RX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم

وزير العدل

الشهر العقارى يفوز بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية

الواقعة

مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بمحاولة خطف طفل بالمنوفية

بالصور

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد