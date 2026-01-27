قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبانة ينتقد تعاقدات الأهلي: تريزيجيه أنقذ إدارة النادي

يارا أمين

انتقد الإعلامي محمد شبانة، إدارة النادي الأهلي، بسبب عدم التعاقد مع مهاجم، لتدعيم صفوف النادي، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح حديث الجماهير ومثار نقاش كبير في الوسط الرياضي.

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة «CBC»، إن التساؤل الأبرز حاليًا هو: «مين مهاجم الأهلي الجديد؟»، مشيرًا إلى أن الأمر تحول إلى «تريند» في ظل عدم تعاقد القلعة الحمراء مع رأس حربة خلال الفترة الماضية.

وأشاد شبانة بالمستوى الذي يقدمه محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه يستحق الشكر من إدارة الأهلي، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، رغم كونه لاعبًا غير متخصص في مركز المهاجم، في وقت يعاني فيه مهاجمو الفريق من غياب الفاعلية التهديفية.

وأضاف أن أهداف تريزيجيه ساهمت في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لإدارة الأهلي، بعد فشلها في التعاقد مع مهاجم جديد، مؤكدًا أن وجود لاعبين مثل تريزيجيه، وزيزو، وإمام عاشور، يمثل «جوهرة حقيقية» داخل الفريق.

وتطرق شبانة إلى موقف اللاعب جراديشار، موضحًا أن الأهلي لا يزال يرفض رحيله رغم عدم القناعة الفنية به، بسبب تعثر التعاقد مع مهاجم بديل، متسائلًا: «معقولة الأهلي نادي القرن ومش عارف يجيب مهاجم؟».

كما أعرب عن تقديره لوليد صلاح الدين، مؤكدًا أنه عنصر فني مميز، وأن أي مدرب يعمل معه سيستفيد من قدراته، مشيرًا إلى أن تصريحاته الأخيرة حول صعوبة إيجاد مهاجم قوي في فترة الانتقالات الشتوية، جاءت لتخفيف الضغط عن إدارة النادي.

وانتقد شبانة فكرة التعاقد مع العراقي مهند علي، مهاجم دبا الفجيرة الإماراتي، معتبرًا أنه لاعب متواضع ولا يصلح للانضمام إلى الأهلي، خاصة أن أغلب الفرق تواجه الأحمر بأسلوب دفاعي يتطلب مهاجمًا بمواصفات خاصة.

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى أن طه عزت، مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، يشغل في الوقت نفسه منصب المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، لافتًا إلى أن بعض الآراء ترى أن الصفقة قد لا تتم لأسباب إدارية، ليطرح تساؤلًا أخيرًا: «لماذا لا يستمر الأهلي بالموجودين ويؤجل ملف التعاقد مع مهاجم حتى الصيف المقبل؟».

