الأهلي يعود للدوري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، عددًا من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتنوع المنافسات بين الدوري المصري، والدوري الألماني، وكأس إيطاليا، إلى جانب الدوريين الإماراتي والتونسي، في يوم كروي حافل ينتظره عشاق المستديرة.



الأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري المصري

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو استاد السلام، حيث يلتقي النادي الأهلي مع فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ويسعى المارد الأحمر لمواصلة المنافسة على الصدارة وحصد ثلاث نقاط جديد.

موعد المباراة: الخامسة مساءً

القناة الناقلة: ON SPORT 1

صدامات قوية في الدوري الألماني

تقام مساء اليوم مواجهتان مثيرتان في الدوري الألماني،

سانت باولي امام لايبزيج – الساعة 9:30 مساء - فيردر بريمن امام هوفينهايم – الساعة 9:30 مساء

فيورنتينا يواجه كومو في كأس إيطاليا

ضمن منافسات كأس إيطاليا، يخوض فريق فيورنتينا مواجهة مهمة أمام كومو، في لقاء يسعى خلاله الفيولا للتأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة.

موعد المباراة: 10 مساءً

القناة الناقلة: AD Sports 1 HD

منافسات قوية في الدوري الإماراتي

يشهد الدوري الإماراتي اليوم مباراتين،

إتحاد كلباء امام العين – الساعة 3:15 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1 - الوحدة امام دبا الفجيرة – الساعة 6 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

رباعية مباريات في الدوري التونسي

البنزرتي امام شبيبة العمران – الساعة 3 عصرا - الصفاقسي امام نجم المتلوي – الساعة 3 عصرا - الترجي امام شبيبة القيروان – الساعة 3 عصرا - الترجي الجرجيسي امام الإفريقي – الساعة 3 عصرا