رمضان 2026 .. كمال أبو رية يتحدث عن شخصيته فى مسلسل "فخر الدلتا"

تحدث الفنان كمال أبو رية عن الدور الذى يجسده ضمن احداث مسلسل “فخر الدلتا” الذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2026.

وقال كمال أبو رية خلال لقائه مع منصة watch it ، أنه يجسد دور شخصية يدعى عابدين وهو مسؤل عن شركة دعايا وإعلان ، وانه شخص مخلص تمامًا لصاحب العمل.

مسلسل "فخر الدلتا"

يضم مسلسل "فخر الدلتا" نخبة كبيرة من الفنانين منهم حنان سليمان ونبيل عيسى وأحمد صيام وانتصار وحنان يوسف وحجاج عبد العظيم.

كما يشارك في العمل مجموعة من الفنانين الشباب؛ منهم تارا عبود وأحمد عصام السيد وعلي السبع وأحمد هشام وسارة علاء ولينا إيهاب ووليد عبد الغني وفرح عزت.

مسلسل "فخر الدلتا" هو أول بطولة درامية للفنان أحمد رمزي، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026 عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من كتابة حسن علي وإخراج هادي بسيوني.