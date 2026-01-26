موعد مباراة مصر المقبلة في الدور الرئيسي لأمم أفريقيا لليد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد لمواجهة قوية أمام منافسه نيجيريا ضمن منافسات المباراة الثانية بالدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا أمام نظيره الجزائري، في أولى مباريات الفراعنة بالدور الرئيسي.

موعد مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا

وتقام المباراة الثانية لمنتخب مصر في الدور الرئيسي أمام منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة>

وانتهت مباراة مصر ضد الجزائر بفوز الفراعنة بنتيجة 42/28، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم مصر 20/10.

ويتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي في مجموعة تضم رفقته كل من الجزائر وأنجولا ونيجيريا..

تألق الفراعنة في مباراة الجزائر وسيطروا عليها من بدايتها الي نهايتها بعدما حاصروا المنافس وقاد المدير الفني الإسباني باسكوال المنتخب باقتدار يؤكد قيمته الكبيرة وقيمة الفراعنة وفارق المستوي الكبير لصالح منتخبنا ..

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاث انتصارات متتالية على حساب منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة بقوة على اللقب.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر:

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة:

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمود عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:

• يحيى الدرع

• سيف الدرع