قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر
الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير
وزير الكهرباء: سرقة 4.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقة
لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟
وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غزل البنات أثناء التصوير.. محمود الليثي يروي موقفا لطيفا في شارع المعز

محمود الليثي
محمود الليثي
يارا أمين

شارك الفنان محمود الليثي مع متابعيه موقف لطيف تعرض له أثناء تصوير مشاهده في مسلسل على قد الحب المقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وكتب الليثي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "النهارده كنت بصور في شارع المعز وكان يوم صعب وزحمه كانت ظروف التصوير مجهده جدا بس اخر اليوم لقيت حد داخل عليا بدي وبيقولي روق ع نفسك يا فنان".

وتابع: “اد ايه فرحت من قلبي و حسيت إن الناس مقدره تعبنا عشان نبسطهم شكرا لكل الناس الجدعه اللي كانوا في شارع المعز لولا وقفتكم جمبنا مكناش هنعرف نعمل حاجه”.

واختتم: “اسف لو في حد كان عايز يتصور و معرفتش اتصور معاه في زحمه الشغل”.

علي قد الحب .. واحد من الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2026، حيث تخوض من خلاله الفنانة نيللي كريم الماراثون الرمضاني.

فريق العمل:

يشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

قصة المسلسل:

 

حيث تدور أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، حيث يركز على العلاقات العائلية بتفاصيلها المعقدة، في تجربة ينتظر أن تحجز مكانها بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية.

الفنان محمود الليثي محمود الليثي مسلسل على قد الحب شارع المعز نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الإيجار القديم

موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم

وزير العدل

الشهر العقارى يفوز بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية

الواقعة

مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بمحاولة خطف طفل بالمنوفية

بالصور

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد