غزل البنات أثناء التصوير.. محمود الليثي يروي موقفا لطيفا في شارع المعز

شارك الفنان محمود الليثي مع متابعيه موقف لطيف تعرض له أثناء تصوير مشاهده في مسلسل على قد الحب المقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وكتب الليثي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "النهارده كنت بصور في شارع المعز وكان يوم صعب وزحمه كانت ظروف التصوير مجهده جدا بس اخر اليوم لقيت حد داخل عليا بدي وبيقولي روق ع نفسك يا فنان".

وتابع: “اد ايه فرحت من قلبي و حسيت إن الناس مقدره تعبنا عشان نبسطهم شكرا لكل الناس الجدعه اللي كانوا في شارع المعز لولا وقفتكم جمبنا مكناش هنعرف نعمل حاجه”.

واختتم: “اسف لو في حد كان عايز يتصور و معرفتش اتصور معاه في زحمه الشغل”.

علي قد الحب .. واحد من الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2026، حيث تخوض من خلاله الفنانة نيللي كريم الماراثون الرمضاني.

فريق العمل:

يشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

قصة المسلسل:

حيث تدور أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، حيث يركز على العلاقات العائلية بتفاصيلها المعقدة، في تجربة ينتظر أن تحجز مكانها بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية.