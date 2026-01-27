قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
ممدوح عباس ينهي أزمة بنتايج في الزمالك.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم

كتب محمود مطاوع

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستشفى هليوبوليس، ثم سيفتتح مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاحتفالية "جائزة مصر للتميّز الحكومي" في دورتها الرابعة، التي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتفال بتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في الدورة الرابعة يأتي كإحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر والإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز وفقاً للاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

مدبولي مجلس الوزراء مستشفى هليوبوليس مستشفى كليوباترا التجمع العام والخاص

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

شعبة المحمول: الرسوم المرتفعة وراء فجوة أسعار الهواتف بين مصر والخارج

عبد الحليم حافظ

بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة

مجلس النواب

برلمانية: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأطراف التعويضية خطوة إنسانية وطبية

مجلس النواب

يوم ساخن تحت القبة.. موافقة مبدئية على تغليظ عقوبات الكهرباء.. وشباب النواب تقر نهائيا تعديلات المهن الرياضية

الأونروا

العدل: هدم مقرات "الأونروا" انتهاك إسرائيلي صارخ للقانون الدولي وتحدِ واضح لجهود السلام

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

