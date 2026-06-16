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أسعار ومواصفات اكسيد RX موديل 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات اكسيد RX موديل 2026 في السعودية

اكسيد RX موديل 2026
اكسيد RX موديل 2026
صبري طلبه

تواصل اكسيد تعزيز حضورها ضمن قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال النسخة RX موديل 2026 في السوق السعودي، حيث تتوفر السيارة عبر فئتين من التجهيزات الأولى فلاج شيب والثانية لاكجري بسعر يبدأ من  140,666 ريال.

محرك اكسيد RX موديل 2026

تعتمد اكسيد RX موديل 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 245 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، مع نظام الدفع الكلي.

 اكسيد RX موديل 2026 

أبعاد اكسيد RX موديل 2026

تحمل RX 2026 أبعاداً تضعها ضمن الفئة المتوسطة من سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها 4775 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1920 ملم وارتفاعها إلى 1671 ملم، كما تستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2800 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة دون ركاب 1828 كيلوجراماً، بينما تعتمد على عجلات قياس 20 بوصة.

 اكسيد RX موديل 2026 

تجهيزات ومواصفات اكسيد RX موديل 2026

حصلت اكسيد RX 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، كما يدعم النظام الترفيهي الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظامًا صوتياً يضم 14 سماعة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول.

 اكسيد RX موديل 2026 

كما تحتوي السيارة على إضاءة محيطية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، إلى جانب نظام تكييف هواء، بالإضافة إلى حساسات للركن وكاميرات ، إلى جانب أنظمة المكابح الإلكترونية وتقنيات الحماية، ومنظومة الوسائد الهوائية وأنظمة المساندة.

 اكسيد RX موديل 2026 

أسعار اكسيد RX موديل 2026 في السعودية

تنطلق اكسيد RX موديل 2026 في السوق السعودي عبر فئتين مختلفتين من التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 140,666 ريالا، في حين يصل سعر الفئة الثانية إلى 154,695 ريالا.

اكسيد RX RX موديل 2026 اكسيد RX موديل 2026 مواصفات اكسيد RX موديل 2026 سعر اكسيد RX موديل 2026 سعر اكسيد RX موديل 2026 في السعودية

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