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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 612 حصانًا.. فيراري روما سبايدر بقدرات عالية الأداء| صور

فيراري روما سبايدر
فيراري روما سبايدر
صبري طلبه

تصنف فيراري روما سبايدر ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء التي تجمع بين التصميم المكشوف والقوة الميكانيكية الكبيرة، مستفيدة من تاريخ طويل لعلامة فيراري في تطوير السيارات الخارقة، تجعلها وأحدة من أشهر سيارات العلامة الإيطالية العريقة.

تصميم فيراري روما سبايدر

تحمل فيراري روما سبايدر هوية تصميمية تمزج بين الخطوط الانسيابية والطابع الرياضي الذي اشتهرت به الشركة الإيطالية عبر عقود طويلة، وتظهر الواجهة الأمامية بتفاصيل حادة، بينما يمنح السقف القابل للفتح السيارة شخصية تجمع بين القيادة المكشوفة والأداء الرياضي.

فيراري روما سبايدر

وتنتمي السيارة إلى فئة السوبر كار، حيث يبلغ طولها 4.656 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.974 متر، مع ارتفاع منخفض يبلغ 1.301 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، بينما يبلغ وزنها بدون ركاب 1,720 كيلوجرامًا.

وتعتمد السيارة فيراري روما سبايدر على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف مصنوعة من الألمنيوم.

محرك فيراري روما سبايدر

تعتمد روما سبايدر على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مع شاحن توربيني، ويتكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 3.9 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 612 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات. 

فيراري روما سبايدر

أرقام أداء فيراري روما سبايدر

تستطيع السيارة فيراري روما سبايدر الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات ذات الأداء المرتفع، كما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومترًا في الساعة.

فيراري روما سبايدر

ورغم تركيز السيارة فيراري روما سبايدر على الأداء، فإن منظومة الحركة توفر مستويات مقبولة من معدلات الطاقة مقارنة بطبيعة هذه الفئة من السيارات الرياضية، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 10.3 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 80 لترًا.

فيراري روما روما سبايدر فيراري روما سبايدر مواصفات فيراري روما سبايدر السيارة فيراري روما سبايدر

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