قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء السيد: منتخب مصر سيتأهل مع بلجيكا.. وعبد المنعم لن يكون أساسيًا في كأس العالم
ترامب: كنت عازمًا على ضرب إيران ثم تراجعت.. ويجب ألا يحصلوا على النووي
تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
أستاذ أمراض صدرية يبعث برسالة طمأنة: إيبولا تحت السيطرة عالميًا ولا ينتشر بنفس سرعة كورونا
عقد امتحان البرمجة العملي “الفرصة الثانية”لأولى ثانوي ..الثلاثاء والإربعاء
ثابت منذ قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار اليوم
محمود البنا يكشف عن الثنائي الأفضل تحكيميًا هذا الموسم في الدوري
تامر حسني بعد نجاح حفله الأخير: فخور إني قدمت نقلة نوعية جديدة
أحيل للمرشد الإيراني.. نيويورك تايمز: ترامب شدّد شروط الإطار المحتمل لـ «اتفاق» مع إيران
«عايزة أغنية من ألحانك» .. مي فاروق ترد على استغاثة نادر نور
هل ترديد أذكار الصباح بعد خروج وقتها يضيع ثوابها؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة
فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي الكهربائية، وتنتمي لوتشي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، بالاضافة إلي ان لوتشي هي أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

تعتمد سيارة فيراري لوتشي الكهربائية على منصة جديدة كلياً مع أربعة محركات كهربائية بقوة تصل إلى 1050 حصان، و تم تطويره السيارة بالتعاون مع فريق LoveFrom الشهير الذي أسسه جوني آيف، المصمم المعروف خلف أجهزة آيفون .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

مواصفات فيراري لوتشي الكهربائية

زودت سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة منخفضة للغاية، وسقف ينحدر بانسيابية حادة، وبها زجاج أمامي ومساحات تم تطويرهما بطريقة خاصة لتحسين تدفق الهواء، وتعتمد السيارة على واحد من أفضل معاملات مقاومة الهواء بتاريخ فيراري بدون الحاجة إلى أنظمة أيروديناميكية متحركة معقدة.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بها، جنوط مقاس 23 بوصه، في الأمام و24 بوصه في الخلف، وبها مصابيح خلفية دائرية، وبها شاشة يمكنه تدويرها في اتجاهات مختلفة، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب، وبها مساحة تخزين تصل إلي 598 لتر .

محرك فيراري لوتشي

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

تتسارع سيارة فيراري لوتشي الكهربائية من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية، وتنتج قوة 1050 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة .

سعر فيراري لوتشي الكهربائية 

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

ستباع سيارة فيراري لوتشي في سوق السيارات السعودي بسعر  2 مليون و 400 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

تأسست شركة فيراري في إيطاليا عام 1939 على يد إنزو فيراري كقسم سباقات تابع لشركة ألفا روميو، واشتهرت عالمياً كرمز للسرعة والأداء الفائق، وانطلقت رسمياً كشركة سيارات مستقلة تحمل اسمها في عام 1947، لتصبح واحدة من أعرق العلامات التجارية الفاخرة.

فريق LoveFrom فيراري لوتشي الكهربائية مواصفات فيراري لوتشي محرك فيراري لوتشي لوتشي سعر فيراري لوتشي الكهربائية السيارات الكروس أوفر الكوبيه سوق السيارات السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الزمالك

تحركات عاجلة في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد.. تفاصيل

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

ييس توروب

خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

الأجور

بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور

محمد صلاح

فرج عامر: محمد صلاح قد يراجع قرار الرحيل عن ليفربول بعد إقالة أرني سلوت

بالصور

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

بوسي
بوسي
بوسي

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد