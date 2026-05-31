شاهد | فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي الكهربائية، وتنتمي لوتشي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، بالاضافة إلي ان لوتشي هي أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

تعتمد سيارة فيراري لوتشي الكهربائية على منصة جديدة كلياً مع أربعة محركات كهربائية بقوة تصل إلى 1050 حصان، و تم تطويره السيارة بالتعاون مع فريق LoveFrom الشهير الذي أسسه جوني آيف، المصمم المعروف خلف أجهزة آيفون .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

مواصفات فيراري لوتشي الكهربائية

زودت سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة منخفضة للغاية، وسقف ينحدر بانسيابية حادة، وبها زجاج أمامي ومساحات تم تطويرهما بطريقة خاصة لتحسين تدفق الهواء، وتعتمد السيارة على واحد من أفضل معاملات مقاومة الهواء بتاريخ فيراري بدون الحاجة إلى أنظمة أيروديناميكية متحركة معقدة.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بها، جنوط مقاس 23 بوصه، في الأمام و24 بوصه في الخلف، وبها مصابيح خلفية دائرية، وبها شاشة يمكنه تدويرها في اتجاهات مختلفة، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب، وبها مساحة تخزين تصل إلي 598 لتر .

محرك فيراري لوتشي

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

تتسارع سيارة فيراري لوتشي الكهربائية من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية، وتنتج قوة 1050 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة .

سعر فيراري لوتشي الكهربائية

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

ستباع سيارة فيراري لوتشي في سوق السيارات السعودي بسعر 2 مليون و 400 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

تأسست شركة فيراري في إيطاليا عام 1939 على يد إنزو فيراري كقسم سباقات تابع لشركة ألفا روميو، واشتهرت عالمياً كرمز للسرعة والأداء الفائق، وانطلقت رسمياً كشركة سيارات مستقلة تحمل اسمها في عام 1947، لتصبح واحدة من أعرق العلامات التجارية الفاخرة.