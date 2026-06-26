قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضربة قاسية.. أمريكا تحظر مبيعات إحدى أكبر شركات السيارات

بولستار
بولستار
عزة عاطف

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارًا حاسمًا يقضي بمنع العلامة السويدية المتخصصة في السيارات الكهربائية "بولستار" من بيع مركباتها الجديدة داخل الولايات المتحدة، وذلك ابتداءً من طرازات عام 2027. 

 وجاء هذا القرار الصادم بعد رفض طلب الشركة للحصول على استثناء رسمي، ما يضع طموحات العلامة التجارية التوسعية في السوق الأمريكي في مهب الريح.

قانون المركبات المتصلة السبب وراء استبعاد بولستار

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الحظر إلى تفعيل قانون المركبات المتصلة بالإنترنت في أمريكا، وهو تشريع يهدف إلى حظر استيراد أو بيع السيارات التي تحتوي على برمجيات أو تقنيات اتصالات لاسلكية (مثل البلوتوث والواي فاي والاتصال الخلوي) مرتبطة بدول مثل الصين أو روسيا لدواعي حماية الأمن القومي. 

وعلى الرغم من أن بولستار تصنع طراز "بولستار 3" داخل مصنع في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية وطراز "بولستار 4" في كوريا الجنوبية، إلا أن ملكية شركة "جيلي" الصينية للحصة الأكبر من أسهم بولستار جعلتها تقع مباشرة تحت طائلة هذا القانون الصارم.

النفاذ التدريجي للقرار ومصير الملاك الحاليين في أمريكا

أكدت شركة بولستار أنها ملتزمة تمامًا بدعم عملائها الحاليين في السوق الأمريكي ولن تتخلى عنهم، حيث ستستمر جميع الضمانات السارية وخدمات ما بعد البيع من خلال شبكة الصيانة المعتمدة لديها. 

وبالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للشركة ببيع المخزون المتوفر حاليًا من طرازات "بولستار 3" و"بولستار 4" حتى نفاده بالكامل، لكن لن يكون بمقدورها توريد أو بيع أي طرازات جديدة تحمل مواصفات عام 2027 فصاعدًا.

فوز بالاستثناء وخروج بولستار برؤية جديدة نحو أوروبا

شهدت كواليس القرار مفارقة مثيرة، فبالرغم من أن شركة "فولفو" تشترك مع "بولستار" في التبعية لنفس المالك النهائي وهي مجموعة "جيلي" الصينية، إلا أن فولفو نجحت في انتزاع موافقة واستثناء رسمي من وزارة التجارة الأمريكية يتيح لها مواصلة بيع سياراتها المتصلة بالإنترنت بعدما أثبتت امتثال سلاسل التوريد والبرمجيات الخاصة بها للشروط الأمريكية. 

وفي المقابل، أعلن الرئيس التنفيذي لبولستار، مايكل لوشيلر، أن الشركة ستغير استراتيجيتها بالكامل لتركز على السوق الأوروبي الذي يمثل بالفعل نحو 80% من حجم مبيعاتها العالمية، مع التوسع في أسواق بديلة مثل كندا وجنوب شرق آسيا.

بولستار حظر سيارات بولستار بولستار الكهربائية سيارات أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد زيادات أسعار منتجات "أبل" ومخاوف تكاليف الرقائق

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد زيادات أسعار منتجات "أبل" ومخاوف تكاليف الرقائق

أحمد أموي

وزير المالية يصدر قرارا بالتجديد لرئيس الجمارك

العراق

رئيس الوزراء العراقي : الشركات الأمريكية في صدارة الأولويات بالعراق

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد