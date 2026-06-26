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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري تقدم SF90 XX بقوة تصل 1016 حصانًا.. صور

فيراري SF90 XX Stradale
فيراري SF90 XX Stradale
صبري طلبه

كشفت فيراري عن إصدار خاص ومحدودة الإنتاج من طراز SF90 XX Stradale، ضمن برنامج التخصيص Ferrari Tailor Made، ويأتي هذا الطراز ليعكس توجه فيراري نحو تطوير نسخ أكثر تركيزًا على الأداء، مع الحفاظ على الطابع القانوني المخصص للطرق العامة، حيث تم تحديد إنتاجه ضمن 799 نسخة فقط حول العالم، ما يمنحه مكانة خاصة ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء.

منظومة هجينة تجمع بين محرك V8 والتقنيات الكهربائية

تعتمد فيراري SF90 XX Stradale على منظومة دفع هجينة متطورة تجمع بين محرك بنزين V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر وثلاثة محركات كهربائية تعمل مع المحرك التقليدي، وتنتج هذه المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 1016 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن فئة السيارات الأعلى أداءً في تاريخ فيراري المخصص للطرق العامة.

فيراري SF90 XX Stradale

تصميم فيراري SF90 XX Stradale

يحمل التصميم الخارجي للسيارة فيراري SF90 XX Stradale مجموعة من العناصر التي تعكس طبيعتها الخاصة، حيث تعتمد على جنوط بتصميم أقرب إلى الشكل المروحي الذي يساهم في تحسين الديناميكية الهوائية وتعزيز الأداء عند السرعات العالية. 

فيراري SF90 XX Stradale

كما تأتي السيارة مزودة بجناح خلفي عريض يبرز الطابع الرياضي ويعزز الثبات أثناء القيادة، وتحصل السيارة فيراري SF90 XX Stradale على طلاء خارجي خاص يحمل اسم Verde Volterra، وهو لون متعدد الطبقات يتميز بتغير درجاته اللونية حسب الزاوية الخاصة بالرؤية ومستوى الإضاءة، ما يمنح السيارة حضورًا بصريًا متغيرًا يضيف إلى طابعها الحصري.

فيراري SF90 XX Stradale

واعتمدت فيراري SF90 XX Stradale في هذه النسخة على استخدام واسع لمادة ألياف الكربون في عدد من عناصر الهيكل الخارجي، بهدف تقليل الوزن وتحسين الأداء الديناميكي، ويبرز ذلك بوضوح في الجزء الأوسط من غطاء المحرك، الذي جاء ببعض التفريغات ليعكس البنية التقنية للسيارة ويعزز من طابعها الرياضي.

فيراري SF90 XX Stradale

فيراري SF90 XX Stradale بإنتاج محدود

تمثل SF90 XX Stradale واحدة من أكثر نسخ فيراري حصرية، نظرًا لكونها محدودة الإنتاج بعدد 799 سيارة فقط حول العالم، ويضع هذا الإصدار السيارة ضمن فئة الطرازات النادرة، خاصة مع الجمع بين منظومة هجينة عالية القوة، وتصميم خارجي خاص، وبرنامج تخصيص يتيح مستويات عالية من التفرد.

فيراري SF90 XX STRADALE فيراري SF90 XX Stradale مواصفات فيراري SF90 XX Stradale السيارة فيراري SF90 XX Stradale

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