أخبار السيارات| 5 مركبات رياضية في مصر بالأسعار.. وحش التخييم المتنقل بقدرات الدفع الرباعي.. لينك آند كو تكشف عن 07 GT الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟

تمثل رولز رويس سبيكتر بلاك بادج واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي تحمل شعار العلامة البريطانية، حيث تأتي هذه النسخة لتقدم مفهومًا مختلفًا يجمع بين الفخامة المعروفة عن الشركة وتقنيات الدفع الكهربائي الحديثة.

المواصفات الكاملة لسيارة ديبال G318 2026.. وهذا سعرها

دخلت ديبال G318 موديل 2026 دائرة المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية ممتدة المدى REEV، مستندة إلى منظومة دفع تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك بنزين مخصص لزيادة مدى السير.

منها رينو وإم جي.. 5 سيارات رياضية في السوق المصري "بالأسعار"

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

اختتم نادي السيارات والرحلات المصري، فعاليات المعسكر التدريبي الثالث والأخير "‏Boot Camp‏" ضمن ‏الاستعدادات لانطلاق بطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية، والتي تقام تحت ‏إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (‏FIA‏) ووفق اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة ‏عالميا.‏

لينك آند كو تكشف الستار عن 07 GT الجديدة.. صور

كشفت لينك آند كو عن طراز 07 GT الجديد، الذي ينتمي إلى فئة سيارات الواجن الإنتاجية للمرة الأولى، ويأتي هذا الطراز ليعزز تشكيلة العلامة من السيارات الكهربائية والهجينة، مع التركيز على تقديم سيارة تجمع بين العملية والطابع الرياضي.

وحش التخييم المتنقل.. جي ام سي جراند افينيو رباعية الدفع| صور

تندرج جي ام سي جراند افينيو ضمن فئة مركبات الكارفان المخصصة للتخييم والسفر، ويأتي هذا الطراز بتصميم خارجي كبير الحجم مع تجهيزات داخلية متعددة تتيح الاستخدام خلال الرحلات الطويلة والأنشطة الخارجية، إلى جانب الاعتماد على نظام الدفع الرباعي.

سعر ومواصفات اكسيد ES موديل 2026 في السعودية

تقدم اكسيد مجموعة متنوعة من السيارات ضمن فئات متعددة، ومن بينها سيارة ES موديل 2026 التي تنطلق فى السوق السعودي عبر فئتين تختلفان من حيث منظومة الدفع ومستويات الأداء، وينتمي الطراز إلى فئة السيارات الكهربائية المزودة بتقنية المدى الممتد REEV، مع باقة كبيرة من التجهيزات.