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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات هايبرد.. سعر اكسيد RX موديل 2026 في السوق السعودي

إكسيد RX 2026 
إكسيد RX 2026 
صبري طلبه

تعزز إكسيد من حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر النسخة RX موديل 2026، التي تنتمي إلى العلامة الصينية المعتمدة على تقنية الهايبرد القابل للشحن. 

أبعاد اكسيد RX موديل 2026

تعتمد إكسيد RX 2026 على تصميم خارجي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طول السيارة 4.775 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.920 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.671 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.800 متر.

اكسيد RX موديل 2026

وتحصل السيارة على منظومة إضاءة متكاملة تعمل بتقنية LED في المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، بينما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة، كما زودت بمرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي، بالإضافة إلى سقف بانورامي.

اكسيد RX موديل 2026 والمنظومة الفنية

تعتمد السيارة اكسيد RX موديل 2026 على نظام هجين قابل للشحن الخارجي يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر وأربعة أسطوانات وثلاثة محركات كهربائية تعمل معًا عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع  DHT مكون من ثلاث سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات.

اكسيد RX موديل 2026

ويولد محرك البنزين 156 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، في حين توفر المحركات الكهربائية قوة تصل إلى 362 حصانًا وعزم دوران يبلغ 605 نيوتن متر، وعند عمل جميع مكونات المنظومة معًا تصل القوة الإجمالية إلى 596 حصانًا.

اكسيد RX موديل 2026

أداء اكسيد RX موديل 2026

تستطيع اكسيد RX موديل 2026 التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية فقط، ولا يقتصر التركيز على الأداء فقط، إذ توفر السيارة مدى كهربائيًا يصل إلى 160 كيلومترًا، حيث يصل المدى الإجمالي إلى نحو 1300 كيلومتر عند الاستفادة من الوقود والطاقة الكهربائية معًا، كما تبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا، في حين يصل معدل الاستهلاك المكافئ إلى 36.6 كيلومترًا لكل لتر.

اكسيد RX موديل 2026

سعر إكسيد RX موديل 2026 في السعودية

تقدم إكسيد RX موديل 2026 في السوق السعودي بفئات مختلفة، حيث تبدأ الأسعار من 145,176 ريالًا، بينما تصل إلى 174,144 ريالًا للفئات الأعلى تجهيزًا.

إكسيد اكسيد RX اكسيد RX موديل 2026 مواصفات إكسيد RX 2026 سعر إكسيد RX 2026 سعر إكسيد RX 2026  في السعودية

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